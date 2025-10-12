Advertisement

عربي-دولي

نداء عاجل من وزارة الصحة في غزة للمجتمع الدولي

Lebanon 24
12-10-2025 | 07:30
قال مدير وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، "إن خروج الاحتلال أوقف عداد ومصائد الموت في القطاع، والواقع الصحي يواجه تحديات جمة أبرزها توفير المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي".
وأكد "أن مخازن وزارة الصحة في مدينة غزة فارغة تماما، وفقدنا نحو 1700 طبيب وكادر صحي منهم 150 من الاستشاريين الكبار".
أضاف: نطالب بالإفراج الفوري عن كوادرنا  ومنهم الطبيبان حسام أبو صفية ومروان الهمص.
وتابع: "ندعو المجتمع الدولي للإسراع بإدخال الأدوية إلى قطاع غزة". (الجزيرة)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24