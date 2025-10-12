Advertisement

عربي-دولي

"فتح" تؤكد استمرار إصلاح السلطة وعدم التخلي عن قطاع غزة

12-10-2025 | 07:45
أشارت حركة فتح، اليوم الأحد، إلى "أن لا تفاصيل عن لقاء نائب الرئيس الفلسطيني بتوني بلير".
وأكدت الحركة "أن السلطة الفلسطينية لم تتخلى يوما عن قطاع غزة، وإصلاح السلطة جار".
وأضافت "أن حركة هناك محاولات إسرائيلية لشيطنة السلطة الفلسطينية".
وقالت "إن مصر والدول المشاركة بقمة شرم الشيخ يريدون إعطاءها الشرعية الأممية". (الحدث)
