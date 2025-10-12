جريمة وحشية في جنوب افريقيا... قتل جدّته وقطع رأسها!

يُواجه الرجل الجنوب الأفريقي تابو نزاماندي البالغ من العمر 32 عاماً، محاكمة أمام في ديربان بتهمة قتل جدته بياتريس دي لانج، بعدما طعنها عدّة مرّات، وقطع رأسها الذي ركله كأنه كرة قدم، في مدينة بينيتاون.

واعتقل نزاماندي مرتدياً ملابس ملطخة بالدماء بعد العثور على الضحية مقتولة بوحشية داخل منزلها. (ارم نيوز)



