فيلق قيادة أفراد جيش مدغشقر يُعلن سيطرته على القوات المسلحة

أفادت صحيفة "ميدي "، أنّ فيلق قيادة أفراد جيش مدغشقر الذي انحاز للمتظاهرين، أعلن نفسه قيادة عليا للقوات المسلحة في البلاد.

وقالت قيادة أفراد جيش مدغشقر في بيان: "ستصدر كافة التعليمات للقوات المسلحة، سواءً البرية أو الجوية أو البحرية، من معسكرها. وبذلك، نعلن أننا المصدر الجديد للقيادة العسكرية". (روسيا اليوم)





