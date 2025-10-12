Advertisement

عربي-دولي

فيلق قيادة أفراد جيش مدغشقر يُعلن سيطرته على القوات المسلحة

Lebanon 24
12-10-2025 | 08:41
أفادت صحيفة "ميدي مدغشقر"، أنّ فيلق قيادة أفراد جيش مدغشقر الذي انحاز للمتظاهرين، أعلن نفسه قيادة عليا للقوات المسلحة في البلاد.
وقالت قيادة أفراد جيش مدغشقر في بيان: "ستصدر كافة التعليمات للقوات المسلحة، سواءً البرية أو الجوية أو البحرية، من معسكرها. وبذلك، نعلن أننا المصدر الجديد للقيادة العسكرية". (روسيا اليوم)


جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24