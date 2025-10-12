Advertisement

عربي-دولي

حاليّاً... أين يتمركز الجيش الإسرائيلي في غزة؟

Lebanon 24
12-10-2025 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1428434-638958826577566864.jpg
Doc-P-1428434-638958826577566864.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر تمركز قواته داخل قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار، وقال إنّ "قوات القيادة الجنوبية مستمرة في الانتشار على خطوط تموضع محدثة، تماشيا مع إطار اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن".
Advertisement

وتابع: "بموجب الصفقة، يظل الجيش الاسرائيلي مسيطرا على حوالي 53 بالمئة"، وأوضح أنّ "معظم هذه المساحة خارج المناطق الحضرية".
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نُسيطر على 40 بالمئة حالياً من قطاع غزة
lebanon 24
12/10/2025 18:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نعمل حاليا بقوة في مشارف مدينة غزة وحماس تدير حرب عصابات وستُهزم
lebanon 24
12/10/2025 18:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يطوق حاليا مدينة غزة
lebanon 24
12/10/2025 18:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نواصل الانتشار جنوب سوريا ونعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب
lebanon 24
12/10/2025 18:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة الجنوبية

المناطق الحضرية

مركز الجيش

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2025-10-12
10:30 | 2025-10-12
10:23 | 2025-10-12
10:10 | 2025-10-12
10:03 | 2025-10-12
10:00 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24