Advertisement
عربي-دولي
الحكومة الإسرائيلية: تراجعنا إلى الخط الأصفر وننتظر إطلاق سراح الرهائن
Lebanon 24
12-10-2025
|
09:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت المتحدثة باسم الحكومة
الإسرائيلية
، اليوم الأحد ، "إن الإفراج عن المختطفين في غزة سيتم فجر الاثنين".
Advertisement
وأشارت الى "أن الجيش تراجع إلى الخط الأصفر وننتظر أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا".
وأكدت "أن مستعدون لاستقبال جثث الرهائن المتوفين وعددهم 28 بعد إطلاق سراح الأحياء".
وتابعت "أنه سيتم إطلاق سراح
الفلسطينيين
بعد التأكد من الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين". (الجزيرة)
Advertisement
