الحكومة الإسرائيلية: تراجعنا إلى الخط الأصفر وننتظر إطلاق سراح الرهائن

Advertisement

قالت المتحدثة باسم الحكومة ، اليوم الأحد ، "إن الإفراج عن المختطفين في غزة سيتم فجر الاثنين".وأشارت الى "أن الجيش تراجع إلى الخط الأصفر وننتظر أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا".وأكدت "أن مستعدون لاستقبال جثث الرهائن المتوفين وعددهم 28 بعد إطلاق سراح الأحياء".وتابعت "أنه سيتم إطلاق سراح بعد التأكد من الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين". (الجزيرة)