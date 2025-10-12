Advertisement

عربي-دولي

ضبط شحنة صواريخ "كورنيت" في القصير

Lebanon 24
12-10-2025 | 09:22
أعلن الأمن السوري عن ضبط شحنة صواريخ مضادة للدبابات من نوع "كورنيت" في منطقة القصير، في محافظة حمص ، قال إنّها "كانت معدّة للتهريب إلى خارج البلاد".
وأضاف أن الشحنة "كانت محملة على دراجتين ناريتين".
 
 
 
