24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ضبط شحنة صواريخ "كورنيت" في القصير
Lebanon 24
12-10-2025
|
09:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الأمن السوري عن ضبط شحنة صواريخ مضادة للدبابات من نوع "كورنيت" في منطقة
القصير
، في
محافظة حمص
، قال إنّها "كانت معدّة للتهريب إلى خارج البلاد".
Advertisement
وأضاف أن الشحنة "كانت محملة على دراجتين ناريتين".
مواضيع ذات صلة
مديرية الأمن الداخلي السوري تضبط في منطقة "القصير" شحنة صواريخ "كورنيت" معدّة للتهريب خارج البلاد في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين (سكاي نيوز)
Lebanon 24
مديرية الأمن الداخلي السوري تضبط في منطقة "القصير" شحنة صواريخ "كورنيت" معدّة للتهريب خارج البلاد في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين (سكاي نيوز)
12/10/2025 18:04:10
12/10/2025 18:04:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش تسلم في مخيم الرشيدية شحنة ضخمة مؤلفة من سلاح ثقيل من بينها صواريخ غراد
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش تسلم في مخيم الرشيدية شحنة ضخمة مؤلفة من سلاح ثقيل من بينها صواريخ غراد
12/10/2025 18:04:10
12/10/2025 18:04:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": تسليم شحنة من الأسلحة من مخيم برج الشمالي بعيداً عن أعين الإعلام
Lebanon 24
"لبنان24": تسليم شحنة من الأسلحة من مخيم برج الشمالي بعيداً عن أعين الإعلام
12/10/2025 18:04:10
12/10/2025 18:04:10
Lebanon 24
Lebanon 24
شحنة منشطات داخل أدوية مزوّرة.. ضبط عملية تهريب في مطار بيروت
Lebanon 24
شحنة منشطات داخل أدوية مزوّرة.. ضبط عملية تهريب في مطار بيروت
12/10/2025 18:04:10
12/10/2025 18:04:10
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظة حمص
القصير
ريتين
كورن
بابا
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل ستُرسل الولايات المتّحدة قوّات بريّة إلى غزة وإسرائيل؟
Lebanon 24
هل ستُرسل الولايات المتّحدة قوّات بريّة إلى غزة وإسرائيل؟
10:41 | 2025-10-12
12/10/2025 10:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بوتين يخسر الحرب.. وهذا ما يقرر القيام به
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بوتين يخسر الحرب.. وهذا ما يقرر القيام به
10:30 | 2025-10-12
12/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستبدأ إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين؟
Lebanon 24
متى ستبدأ إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين؟
10:23 | 2025-10-12
12/10/2025 10:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستشارك إسرائيل في قمة شرم الشيخ؟
Lebanon 24
هل ستشارك إسرائيل في قمة شرم الشيخ؟
10:10 | 2025-10-12
12/10/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار في حلب... وفيديو يُوثّق المشهد من المدينة السوريّة
Lebanon 24
إنفجار في حلب... وفيديو يُوثّق المشهد من المدينة السوريّة
10:03 | 2025-10-12
12/10/2025 10:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
14:30 | 2025-10-11
11/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:41 | 2025-10-12
هل ستُرسل الولايات المتّحدة قوّات بريّة إلى غزة وإسرائيل؟
10:30 | 2025-10-12
تقرير لـ"The Telegraph": بوتين يخسر الحرب.. وهذا ما يقرر القيام به
10:23 | 2025-10-12
متى ستبدأ إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين؟
10:10 | 2025-10-12
هل ستشارك إسرائيل في قمة شرم الشيخ؟
10:03 | 2025-10-12
إنفجار في حلب... وفيديو يُوثّق المشهد من المدينة السوريّة
10:00 | 2025-10-12
مسؤولٌ قطريّ لعب دوراً بارزاً في إبرام إتّفاق غزة... من هو؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 18:04:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 18:04:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 18:04:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24