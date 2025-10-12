ضبط شحنة صواريخ "كورنيت" في القصير

أعلن الأمن السوري عن ضبط شحنة صواريخ مضادة للدبابات من نوع "كورنيت" في منطقة ، في ، قال إنّها "كانت معدّة للتهريب إلى خارج البلاد".

وأضاف أن الشحنة "كانت محملة على دراجتين ناريتين".