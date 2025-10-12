Advertisement

عربي-دولي

الملاريا تتفشى في السودان وحمى الضنك مستمرة بلا أفق لانتهائها

12-10-2025 | 09:35
قال وزير الصحة السوداني، "إن تدمير الدعم السريع لقطاع الصحة أفرز عددا من الأوبئة".
وأكد "أن الملاريا منتشرة بمعدلات كبيرة".
وأكد "أن لا نتوقع أن تنتهي حمى الضنك قريبا". (الحدث)
