Advertisement

عربي-دولي

إيران لن تُشارك في قمة شرم الشيخ غداً

Lebanon 24
12-10-2025 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1428446-638958848626011265.jpg
Doc-P-1428446-638958848626011265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم توجيه الولايات المتّحدة الأميركيّة دعوة رسميّة لإيران، قال مصدر إيرانيّ، إنّ "طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ".
Advertisement
 
 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية وجّهت دعوة رسمية إلى عدة دول لحضور القمة بشأن إنهاء الحرب في غزة، وشملت قائمة المدعوين: إسبانيا واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إيرانية: إيران لن تشارك في قمة شرم الشيخ للسلام
lebanon 24
12/10/2025 18:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل لن تشارك في قمّة شرم الشيخ المقررة يوم الاثنين المقبل
lebanon 24
12/10/2025 18:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستشارك إسرائيل في قمة شرم الشيخ؟
lebanon 24
12/10/2025 18:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية تعلن عن قمة في شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب ومشاركة دولية
lebanon 24
12/10/2025 18:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

وزارة الخارجية

روسيا اليوم

إسبانيا

اليابان

اليونان

الكويت

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2025-10-12
10:30 | 2025-10-12
10:23 | 2025-10-12
10:10 | 2025-10-12
10:03 | 2025-10-12
10:00 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24