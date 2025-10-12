إيران لن تُشارك في قمة شرم الشيخ غداً

رغم توجيه الولايات المتّحدة الأميركيّة دعوة رسميّة لإيران، قال مصدر إيرانيّ، إنّ " لن تشارك في قمة شرم الشيخ".

وكانت وجّهت دعوة رسمية إلى عدة دول لحضور القمة بشأن إنهاء الحرب في غزة، وشملت قائمة المدعوين: واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا. (روسيا اليوم)