عربي-دولي

هل ستشارك إسرائيل في قمة شرم الشيخ؟

Lebanon 24
12-10-2025 | 10:10
أعلنت إسرائيل أنها لن توفد أي ممثل لها إلى القمة حول السلام في غزة المقررة الإثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.
وقالت شوش بدرسيان المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ"فرانس برس": "لن يحضر أي مسؤول إسرائيلي".

وكان عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران بدرسيان أن "الحركة لن تكون مشاركة" بقمة شرم الشيخ، بل "سيقتصر الأمر على "الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين". (سكاي نيوز عربية) 
