هل ستشارك إسرائيل في قمة شرم الشيخ؟

أعلنت أنها لن توفد أي ممثل لها إلى القمة حول السلام في غزة المقررة الإثنين في مدينة شرم الشيخ ، برئاسة ونظيره الأميركي .وقالت شوش بدرسيان المتحدثة باسم مكتب لـ"فرانس برس": "لن يحضر أي مسؤول إسرائيلي".وكان عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران بدرسيان أن "الحركة لن تكون مشاركة" بقمة شرم الشيخ، بل "سيقتصر الأمر على "الوسطاء والمسؤولين والإسرائيليين". (سكاي نيوز عربية)