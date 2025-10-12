23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
25
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
متى ستبدأ إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين؟
Lebanon 24
12-10-2025
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المتحدثة باسم
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
شوش بدرسيان، أنها "ستبدأ إطلاق سراح المعتقلين
الفلسطينيين
فور تأكيد وصول الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى
إسرائيل
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: إطلاق سراح فرنسيَيْن مقابل إيراني معتقل في فرنسا قيد المناقشة
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: إطلاق سراح فرنسيَيْن مقابل إيراني معتقل في فرنسا قيد المناقشة
12/10/2025 21:23:23
12/10/2025 21:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان ترامب وقف الحرب وبدء انسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن والأسرى
Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان ترامب وقف الحرب وبدء انسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن والأسرى
12/10/2025 21:23:23
12/10/2025 21:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلات أسرى فلسطينيين تلقت اتصالات من سلطات الاحتلال تحذرها من الاحتفال بإطلاق سراح أبنائها (الجزيرة)
Lebanon 24
عائلات أسرى فلسطينيين تلقت اتصالات من سلطات الاحتلال تحذرها من الاحتفال بإطلاق سراح أبنائها (الجزيرة)
12/10/2025 21:23:23
12/10/2025 21:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: سيتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين فور تسلم جميع الرهائن
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: سيتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين فور تسلم جميع الرهائن
12/10/2025 21:23:23
12/10/2025 21:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
مكتب رئيس الوزراء
الفلسطينيين
الإسرائيلي
فلسطين
لي شو
تابع
قد يعجبك أيضاً
"كل شيء سيكون على ما يرام".. ترامب يتكلم عن التوترات التجارية مع الصين
Lebanon 24
"كل شيء سيكون على ما يرام".. ترامب يتكلم عن التوترات التجارية مع الصين
13:59 | 2025-10-12
12/10/2025 01:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس سيحضر قمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
عباس سيحضر قمة شرم الشيخ للسلام
13:56 | 2025-10-12
12/10/2025 01:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استمرار الاغلاق الحكومي.. استياء من تمديد عطلة "النواب الأميركي"
Lebanon 24
بعد استمرار الاغلاق الحكومي.. استياء من تمديد عطلة "النواب الأميركي"
13:41 | 2025-10-12
12/10/2025 01:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يندد بالقصف الروسي للبنية التحتية في أوكرانيا
Lebanon 24
ماكرون يندد بالقصف الروسي للبنية التحتية في أوكرانيا
13:36 | 2025-10-12
12/10/2025 01:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في شوارع تل أبيب والقدس.. لافتات تدعو إلى "السلام"
Lebanon 24
في شوارع تل أبيب والقدس.. لافتات تدعو إلى "السلام"
13:26 | 2025-10-12
12/10/2025 01:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
14:30 | 2025-10-11
11/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
10:46 | 2025-10-12
12/10/2025 10:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:59 | 2025-10-12
"كل شيء سيكون على ما يرام".. ترامب يتكلم عن التوترات التجارية مع الصين
13:56 | 2025-10-12
عباس سيحضر قمة شرم الشيخ للسلام
13:41 | 2025-10-12
بعد استمرار الاغلاق الحكومي.. استياء من تمديد عطلة "النواب الأميركي"
13:36 | 2025-10-12
ماكرون يندد بالقصف الروسي للبنية التحتية في أوكرانيا
13:26 | 2025-10-12
في شوارع تل أبيب والقدس.. لافتات تدعو إلى "السلام"
13:22 | 2025-10-12
وزير الداخلية الألماني: توسيع نطاق الترحيل بحيث لا يقتصر على مرتكبي الجرائم فحسب
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 21:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 21:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 21:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24