Advertisement

عربي-دولي

متى ستبدأ إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين؟

Lebanon 24
12-10-2025 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1428453-638958867782760240.jpg
Doc-P-1428453-638958867782760240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي شوش بدرسيان، أنها "ستبدأ إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين فور تأكيد وصول الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى إسرائيل".
Advertisement


مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: إطلاق سراح فرنسيَيْن مقابل إيراني معتقل في فرنسا قيد المناقشة
lebanon 24
12/10/2025 21:23:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان ترامب وقف الحرب وبدء انسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن والأسرى
lebanon 24
12/10/2025 21:23:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات أسرى فلسطينيين تلقت اتصالات من سلطات الاحتلال تحذرها من الاحتفال بإطلاق سراح أبنائها (الجزيرة)
lebanon 24
12/10/2025 21:23:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: سيتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين فور تسلم جميع الرهائن
lebanon 24
12/10/2025 21:23:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

مكتب رئيس الوزراء

الفلسطينيين

الإسرائيلي

فلسطين

لي شو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:59 | 2025-10-12
13:56 | 2025-10-12
13:41 | 2025-10-12
13:36 | 2025-10-12
13:26 | 2025-10-12
13:22 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24