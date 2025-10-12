Advertisement

بحث فلسطيني-بريطاني في الأردن لتعزيز جهود ترامب للسلام بالمنطقة

12-10-2025 | 11:22
قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إلى "أن بحثت مع توني بلير في الأردن اليوم التالي لحرب غزة".
وأكد "أن ناقشت مع توني بلير سبل إنجاح جهود ترامب لتحقيق السلام بالمنطقة".
وتابع: "اتفقت مع توني بلير على منع تقويض حل الدولتين تمهيدا لسلام شامل ودائم". (سكاي نيوز)
 
