بحث فلسطيني-بريطاني في الأردن لتعزيز جهود ترامب للسلام بالمنطقة

Advertisement

الفلسطيني إلى "أن بحثت مع اليوم التالي لحرب غزة".وأكد "أن ناقشت مع سبل إنجاح جهود لتحقيق السلام بالمنطقة".وتابع: "اتفقت مع توني بلير على منع تقويض حل الدولتين تمهيدا لسلام شامل ودائم". (سكاي نيوز)