عربي-دولي
بحث فلسطيني-بريطاني في الأردن لتعزيز جهود ترامب للسلام بالمنطقة
Lebanon 24
12-10-2025
|
11:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال نائب الرئيس
الفلسطيني
حسين الشيخ
إلى "أن بحثت مع
توني بلير
في الأردن
اليوم التالي لحرب غزة".
وأكد "أن ناقشت مع
توني
بلير
سبل إنجاح جهود
ترامب
لتحقيق السلام بالمنطقة".
وتابع: "اتفقت مع توني بلير على منع تقويض حل الدولتين تمهيدا لسلام شامل ودائم". (سكاي نيوز)
