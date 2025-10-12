وزير الخارجية التركي: الإدارة السورية عازمة على تجاوز التحديات

Advertisement

صرح اليوم الأحد، بأن الإدارة تمتلك العزيمة والتصميم للتغلب على التحديات الصعبة التي تواجهها.وكتب فيدان عبر حسابه على منصة "إكي": "بعد تحرير الشعب السوري، حافظت على اتصالات مكثفة مع في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، ونتفق معها على تعزيز التنسيق والتعاون الوثيقين بيننا لحماية مكاسب سوريا وتعزيزها".وأضاف فيدان: "انطلاقا من هذا الفهم أتاح لنا الاجتماع الذي عقدناه اليوم في بمشاركة والدفاع ورؤساء الاستخبارات في البلدين فرصة مناقشة الجوانب الاستراتيجية لعلاقاتنا من جميع النواحي".وتابع: "ناقشنا الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لضمان أمن سوريا بشكل كامل مع الحفاظ على وحدة أراضيها، وقمنا بتقييم خططنا العملية بشكل شامل ومفصل".وختم فيدان: تمتلك الإدارة السورية العزيمة والتصميم للتغلب على التحديات الصعبة التي تواجهها، ولا نعتبر أمن سوريا منفصلا عن أمن تركيا، وسنواصل تقديم جميع أشكال الدعم لإخواننا السوريين على هذا المسار".