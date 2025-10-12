Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية التركي: الإدارة السورية عازمة على تجاوز التحديات

Lebanon 24
12-10-2025 | 11:41
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد، بأن الإدارة السورية تمتلك العزيمة والتصميم للتغلب على التحديات الصعبة التي تواجهها.
وكتب فيدان عبر حسابه على منصة "إكي": "بعد تحرير الشعب السوري، حافظت تركيا على اتصالات مكثفة مع سوريا في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، ونتفق معها على تعزيز التنسيق والتعاون الوثيقين بيننا لحماية مكاسب سوريا وتعزيزها".

وأضاف فيدان: "انطلاقا من هذا الفهم أتاح لنا الاجتماع الذي عقدناه اليوم في أنقرة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الاستخبارات في البلدين فرصة مناقشة الجوانب الاستراتيجية لعلاقاتنا من جميع النواحي".

وتابع: "ناقشنا الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لضمان أمن سوريا بشكل كامل مع الحفاظ على وحدة أراضيها، وقمنا بتقييم خططنا العملية بشكل شامل ومفصل".

وختم فيدان: تمتلك الإدارة السورية العزيمة والتصميم للتغلب على التحديات الصعبة التي تواجهها، ولا نعتبر أمن سوريا منفصلا عن أمن تركيا، وسنواصل تقديم جميع أشكال الدعم لإخواننا السوريين على هذا المسار".
(روسيا اليوم)
