23
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير الخارجية التركي: الإدارة السورية عازمة على تجاوز التحديات
Lebanon 24
12-10-2025
|
11:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح
وزير الخارجية
التركي
هاكان فيدان
اليوم الأحد، بأن الإدارة
السورية
تمتلك العزيمة والتصميم للتغلب على التحديات الصعبة التي تواجهها.
Advertisement
وكتب فيدان عبر حسابه على منصة "إكي": "بعد تحرير الشعب السوري، حافظت
تركيا
على اتصالات مكثفة مع
سوريا
في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، ونتفق معها على تعزيز التنسيق والتعاون الوثيقين بيننا لحماية مكاسب سوريا وتعزيزها".
وأضاف فيدان: "انطلاقا من هذا الفهم أتاح لنا الاجتماع الذي عقدناه اليوم في
أنقرة
بمشاركة
وزراء الخارجية
والدفاع ورؤساء الاستخبارات في البلدين فرصة مناقشة الجوانب الاستراتيجية لعلاقاتنا من جميع النواحي".
وتابع: "ناقشنا الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لضمان أمن سوريا بشكل كامل مع الحفاظ على وحدة أراضيها، وقمنا بتقييم خططنا العملية بشكل شامل ومفصل".
وختم فيدان: تمتلك الإدارة السورية العزيمة والتصميم للتغلب على التحديات الصعبة التي تواجهها، ولا نعتبر أمن سوريا منفصلا عن أمن تركيا، وسنواصل تقديم جميع أشكال الدعم لإخواننا السوريين على هذا المسار".
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي: المملكة عازمة على الشراكة مع جميع الدول الداعية للسلام لوضع حد لحرب غزة
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: المملكة عازمة على الشراكة مع جميع الدول الداعية للسلام لوضع حد لحرب غزة
13/10/2025 00:29:18
13/10/2025 00:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني سيجري مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة غدًا الأربعاء
Lebanon 24
وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني سيجري مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة غدًا الأربعاء
13/10/2025 00:29:18
13/10/2025 00:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: قسد تشكل تهديدا لأمن تركيا وسوريا
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: قسد تشكل تهديدا لأمن تركيا وسوريا
13/10/2025 00:29:18
13/10/2025 00:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرا خارجية العراق وتركيا يبحثان إدارة ملف المياه والاطلاقات المائية من تركيا
Lebanon 24
وزيرا خارجية العراق وتركيا يبحثان إدارة ملف المياه والاطلاقات المائية من تركيا
13/10/2025 00:29:18
13/10/2025 00:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزراء الخارجية
وزير الخارجية
روسيا اليوم
هاكان فيدان
يوم الأحد
السورية
التركي
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: نشهد حدثًا عظيمًا في الشرق الأوسط
Lebanon 24
ترامب: نشهد حدثًا عظيمًا في الشرق الأوسط
16:59 | 2025-10-12
12/10/2025 04:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
استدعاء فرق الصليب الأحمر للقاء رهائن إسرائيليين في غزة
Lebanon 24
استدعاء فرق الصليب الأحمر للقاء رهائن إسرائيليين في غزة
16:57 | 2025-10-12
12/10/2025 04:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: السويداء منّا وفينا
Lebanon 24
الشرع: السويداء منّا وفينا
16:52 | 2025-10-12
12/10/2025 04:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
المرحلة الثانية من خطة ترامب مهددة.. ما هي الملفات التي قد تنسفها؟
Lebanon 24
المرحلة الثانية من خطة ترامب مهددة.. ما هي الملفات التي قد تنسفها؟
16:39 | 2025-10-12
12/10/2025 04:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس قد لا تسلّم جميع جثث الرهائن الإثنين
Lebanon 24
حماس قد لا تسلّم جميع جثث الرهائن الإثنين
16:27 | 2025-10-12
12/10/2025 04:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
10:46 | 2025-10-12
12/10/2025 10:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2025-10-12
ترامب: نشهد حدثًا عظيمًا في الشرق الأوسط
16:57 | 2025-10-12
استدعاء فرق الصليب الأحمر للقاء رهائن إسرائيليين في غزة
16:52 | 2025-10-12
الشرع: السويداء منّا وفينا
16:39 | 2025-10-12
المرحلة الثانية من خطة ترامب مهددة.. ما هي الملفات التي قد تنسفها؟
16:27 | 2025-10-12
حماس قد لا تسلّم جميع جثث الرهائن الإثنين
16:16 | 2025-10-12
أوروبا تعتمد البصمة والوجه على الحدود.. ختم الجواز إلى زوال
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 00:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 00:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 00:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24