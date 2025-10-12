Advertisement

في اتصال مع ترامب وماكرون.. هذا ما طلبه زيلينسكي

12-10-2025 | 12:08
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الثانية خلال يومين لبحث تعزيز الدفاع الجوي لكييف وقدرتها على الصمود وقدراتها بعيدة المدى. كما طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنظمة دفاع جوي وصواريخ.
وأضاف زيلينسكي على منصة "إكس": "كما ناقشنا العديد من التفاصيل المتعلقة بقطاع الطاقة. والرئيس ترامب مطلع جيداً على كل ما يحدث. اتفقنا على مواصلة حوارنا، فرقنا تقوم باستعداداتها".
وقال الكرملين، اليوم الأحد، إن روسيا تشعر بقلق عميق إزاء احتمال قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، محذراً من أن الحرب وصلت إلى لحظة دراماتيكية مع تصعيد من جميع الأطراف.
