في اتصال مع ترامب وماكرون.. هذا ما طلبه زيلينسكي

وأضاف زيلينسكي على منصة "إكس": "كما ناقشنا العديد من التفاصيل المتعلقة بقطاع الطاقة. والرئيس مطلع جيداً على كل ما يحدث. اتفقنا على مواصلة حوارنا، فرقنا تقوم باستعداداتها". قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي للمرة الثانية خلال يومين لبحث تعزيز الدفاع الجوي لكييف وقدرتها على الصمود وقدراتها بعيدة المدى. كما طلب من أنظمة دفاع جوي وصواريخ.

وقال الكرملين، اليوم الأحد، إن تشعر بقلق عميق إزاء احتمال قيام بتزويد بصواريخ توماهوك، محذراً من أن الحرب وصلت إلى لحظة دراماتيكية مع تصعيد من جميع الأطراف.