عربي-دولي

الكرملين: صواريخ توماهوك سلاح خطير لكنها لا يمكن أن تغير الوضع على الجبهة

Lebanon 24
12-10-2025 | 12:09
قال الكرملين إن روسيا تشعر بقلق عميق إزاء احتمال قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، محذراً من أن الحرب وصلت إلى لحظة تصعيد "دراماتيكي" من جميع الأطراف.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قبل الموافقة على تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، فإنه يريد أن يعرف ما الذي تخطط أوكرانيا لفعله بها لأنه لا يريد تصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا. غير أنه أردف قائلاً إنه "اتخذ قراراً نوعاً ما" بشأن هذه المسألة.

ووفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي، يبلغ مدى الصواريخ توماهوك 2500 كيلومتر، مما يعني أن أوكرانيا ستكون قادرة على استخدامها في توجيه ضربات بعيدة المدى في عمق روسيا، بما في ذلك العاصمة موسكو. ويمكن لبعض الطرازات القديمة وغير المستخدمة حالياً من توماهوك حمل رأس نووي.
