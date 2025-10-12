إطلاق نار عشوائي في تجمع كبير بولاية جنوب كارولاينا يوقع قتلى وجرحى

Advertisement

أعلن مكتب شريف في ولاية جنوب كارولاينا أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 16 آخرين في حادث إطلاق نار جماعي وقع داخل إحدى الحاناتووفقا لبيان صادر عن السلطات المحلية، فإن الحادث وقع خلال تجمع كبير في بار مزدحم، عندما فتح مسلح أو أكثر النار بشكل عشوائي على الحضور، مما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.وأكد مكتب الشريف أن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة وهوية منفذ أو منفذي الهجوم، في حين تم نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة، وبعضهم في حالات حرجة.وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد أعمال في ، حيث تسجل حوادث إطلاق نار جماعية بوتيرة مقلقة، وسط جدل داخلي مستمر حول تشديد قوانين حيازة السلاح.ولم تعلن السلطات حتى الآن ما إذا تم توقيف أي مشتبه به، فيما دعت السكان المحليين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد في التحقيق. (روسيا اليوم)