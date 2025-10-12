Advertisement

إطلاق نار عشوائي في تجمع كبير بولاية جنوب كارولاينا يوقع قتلى وجرحى

Lebanon 24
12-10-2025 | 12:40
Doc-P-1428499-638958943462343747.png
Doc-P-1428499-638958943462343747.png photos 0
أعلن مكتب شريف مقاطعة ريتشلاند في ولاية جنوب كارولاينا الأمريكية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 16 آخرين في حادث إطلاق نار جماعي وقع داخل إحدى الحانات
ووفقا لبيان صادر عن السلطات المحلية، فإن الحادث وقع خلال تجمع كبير في بار مزدحم، عندما فتح مسلح أو أكثر النار بشكل عشوائي على الحضور، مما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

وأكد مكتب الشريف أن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة وهوية منفذ أو منفذي الهجوم، في حين تم نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة، وبعضهم في حالات حرجة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد أعمال العنف المسلح في الولايات المتحدة، حيث تسجل حوادث إطلاق نار جماعية بوتيرة مقلقة، وسط جدل داخلي مستمر حول تشديد قوانين حيازة السلاح.

ولم تعلن السلطات حتى الآن ما إذا تم توقيف أي مشتبه به، فيما دعت السكان المحليين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد في التحقيق. (روسيا اليوم)
