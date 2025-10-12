Advertisement

عربي-دولي

لوكورنو يعكف على تشكيل الحكومة الفرنسية قبل "مهلة" الثلاثاء

Lebanon 24
12-10-2025 | 13:13
يواصل رئيس الوزراء الفرنسي المعين سيبستيان لوكورنو الأحد المفاوضات لتشكيل حكومة من دون دعم حليفه اليميني الرئيسي، بهدف اقتراح مشروع ميزانية في المهلة المحددة.
وتمرّ البلاد بفترة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي منذ حل الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية في حزيران 2024، ما أسفر عن برلمان من دون غالبية، مشرذم بين ثلاث كتل هي اليسار واليمين-الوسط وأقصى اليمين مع تعاقب أربعة رؤساء وزراء لقيادة الحكومة.

وتتمثل المشكلة الكبرى في أن فرنسا لا تزال من دون ميزانية للعام 2026 فيما الوقت يداهم. فعلى البرلمان، بحسب الدستور، أن يحظى بما لا يقل عن 70 يوماً للنظر في مشروع الميزانية قبل 31 كانون الأول. فلا يبقى أمام لوكورنو إلا يوم الاثنين أو الثلاثاء للتقدم بالمشروع.

وقد يعيق وجود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مصر الاثنين لدعم خطة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، عقد اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين.
