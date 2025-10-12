لوكورنو يعكف على تشكيل الحكومة الفرنسية قبل "مهلة" الثلاثاء

Advertisement

يواصل رئيس الوزراء الفرنسي المعين سيبستيان لوكورنو الأحد المفاوضات لتشكيل حكومة من دون دعم حليفه اليميني ، بهدف اقتراح مشروع ميزانية في المهلة المحددة.وتمرّ البلاد بفترة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي منذ حل الرئيس الجمعية الوطنية في حزيران 2024، ما أسفر عن برلمان من دون غالبية، مشرذم بين ثلاث كتل هي اليسار واليمين-الوسط وأقصى اليمين مع تعاقب أربعة رؤساء وزراء لقيادة الحكومة.وتتمثل المشكلة الكبرى في لا تزال من دون ميزانية للعام 2026 فيما الوقت يداهم. فعلى ، بحسب ، أن يحظى بما لا يقل عن 70 يوماً للنظر في مشروع الميزانية قبل 31 كانون الأول. فلا يبقى أمام لوكورنو إلا يوم الاثنين أو الثلاثاء للتقدم بالمشروع.وقد يعيق وجود ماكرون في مصر الاثنين لدعم خطة لإنهاء الحرب في ، عقد اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين.