عربي-دولي

بعد استمرار الاغلاق الحكومي.. استياء من تمديد عطلة "النواب الأميركي"

Lebanon 24
12-10-2025 | 13:41
يواجه رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون ضغوطًا متزايدة لإعادة النواب إلى واشنطن، حيث يدخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني دون مؤشرات على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة الفيدرالية، وفقًا لموقع "ذا هيل" الأميركي.
أعرب عدد من النواب الجمهوريين عن استيائهم من تمديد عطلة المجلس في هذا التوقيت الحرج، محذرين من أن استمرار الجمود قد يضر بصورة الحزب ويمنح الديمقراطيين اليد العليا في معركة الرأي العام.

يهدف جونسون من خلال إلغاء جلسات التصويت إلى الضغط على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، على أمل أن يدفع غياب النواب عن العمل خصومه إلى القبول بمشروع الإنفاق الجمهوري. إلا أن هذه المقاربة أثارت اعتراضات متزايدة داخل صفوف الحزب، خاصة بعد تأثر رواتب الموظفين الفيدراليين واحتمال تأخر رواتب العسكريين الأسبوع المقبل، بحسب التقرير.
