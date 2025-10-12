بعد استمرار الاغلاق الحكومي.. استياء من تمديد عطلة "النواب الأميركي"

Advertisement

يواجه رئيس مجلس النواب الأميركي ضغوطًا متزايدة لإعادة النواب إلى ، حيث يدخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني دون مؤشرات على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الشلل الذي أصاب الفيدرالية، وفقًا لموقع "ذا هيل" الأميركي.أعرب عدد من النواب الجمهوريين عن استيائهم من تمديد عطلة المجلس في هذا التوقيت الحرج، محذرين من أن استمرار الجمود قد يضر بصورة الحزب ويمنح اليد في معركة الرأي العام.يهدف من خلال إلغاء جلسات التصويت إلى الضغط على الديمقراطيين في ، أن يدفع غياب النواب عن العمل خصومه إلى القبول بمشروع الإنفاق . إلا أن هذه المقاربة أثارت اعتراضات متزايدة داخل صفوف الحزب، خاصة بعد تأثر رواتب الموظفين الفيدراليين واحتمال تأخر رواتب العسكريين الأسبوع المقبل، بحسب التقرير.