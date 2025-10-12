Advertisement

إقتصاد

"كل شيء سيكون على ما يرام".. ترامب يتكلم عن التوترات التجارية مع الصين

Lebanon 24
12-10-2025 | 13:59
A-
A+
Doc-P-1428527-638958996550807563.png
Doc-P-1428527-638958996550807563.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التوترات التجارية مع الصين سيتم حلها، ونشر رسالة مطمئنة بعد أيام من تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%.
Advertisement

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" يوم الأحد: "لا تقلقوا بشأن الصين، كل شيء سيكون على ما يرام".

ووصف ترامب ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة التي فرضها الرئيس الصيني شي جين بينج بأنها خطوة خاطئة مؤقتة.

وقال: "لقد مرّ الرئيس شي جين بينغ، الذي يحظى باحترام كبير، بلحظة عصيبة. فهو لا يريد أن تعاني بلاده من الكساد، وأنا أيضًا لا أريد ذلك".

وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين، وليس إيذاءها".

 
مواضيع ذات صلة
ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسوف نحدد موعدًا لقمة مع بوتين
lebanon 24
13/10/2025 00:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: تصريحات ترامب بشأن العودة لأفغانستان تشعل التوترات مجددا
lebanon 24
13/10/2025 00:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: العلاقات بيننا وبين الصين ستكون على ما يرام ونرغب في مساعدة بكين لا إلحاق الضرر بها
lebanon 24
13/10/2025 00:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: "تقدّم كبير" في المفاوضات التجارية مع كندا
lebanon 24
13/10/2025 00:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

شي جين بينغ

شي جين بينج

يوم الأحد

جين بينغ

المعادن

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-10-12
16:57 | 2025-10-12
16:52 | 2025-10-12
16:39 | 2025-10-12
16:27 | 2025-10-12
16:16 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24