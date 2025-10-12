"كل شيء سيكون على ما يرام".. ترامب يتكلم عن التوترات التجارية مع الصين

Advertisement

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" : "لا تقلقوا بشأن الصين، كل شيء سيكون على ما يرام".ووصف ترامب ضوابط تصدير الأرضية النادرة التي فرضها الرئيس الصيني بأنها خطوة خاطئة مؤقتة.وقال: "لقد مرّ الرئيس ، الذي يحظى باحترام كبير، بلحظة عصيبة. فهو لا يريد أن تعاني بلاده من الكساد، وأنا أيضًا لا أريد ذلك".وأضاف ترامب أن " تريد مساعدة الصين، وليس إيذاءها".