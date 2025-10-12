Advertisement

عربي-دولي

عباس سيحضر قمة شرم الشيخ للسلام

Lebanon 24
12-10-2025 | 13:56
يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر غداً لحضور قمة شرم الشيخ للسلام في مصر. بحسب ما أعلن موقع "اكسيوس".
وكان مصدر مطلع على أعمال قمة شرم الشيخ للسلام أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن الرئيس الفلسطيني تلقى دعوة رسمية للمشاركة في القمة على رأس وفد فلسطيني رفيع.

في المقابل أفاد قيادي في حركة حماس، السبت، أن الحركة لن تشارك في مراسم توقيع الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في غزة، المقررة في مصر.

وقال القيادي في المكتب السياسي للحركة حسام بدران في مقابلة في الدوحة مع وكالة "فرانس برس"، إن "حماس لن تكون مشاركة في عملية التوقيع. فقط الوسطاء والمسؤولون الأميركيون والإسرائيليون".
المكتب السياسي

محمود عباس

حسام بدران

الإسرائيلي

سكاي نيوز

حمود عباس

سكاي نيو

إسرائيل

