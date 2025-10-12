عباس سيحضر قمة شرم الشيخ للسلام

يتوجه الرئيس الفلسطيني إلى مصر غداً لحضور قمة شرم الشيخ للسلام في مصر. بحسب ما أعلن موقع "اكسيوس".

وكان مصدر مطلع على أعمال قمة شرم الشيخ للسلام أفاد مراسل " عربية"، أن الرئيس الفلسطيني تلقى دعوة رسمية للمشاركة في القمة على رأس وفد فلسطيني رفيع.



في المقابل أفاد قيادي في حركة ، السبت، أن الحركة لن تشارك في مراسم توقيع الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في غزة، المقررة في مصر.



وقال القيادي في للحركة في مقابلة في مع وكالة "فرانس برس"، إن "حماس لن تكون مشاركة في عملية التوقيع. فقط الوسطاء والمسؤولون الأميركيون والإسرائيليون".