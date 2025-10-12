Advertisement

خلال اشتباك بين الأمن وعائلة في مدينة غزة.. مقتل الصحافي صالح الجعفراوي

12-10-2025 | 14:44
اكدت قناة الأقصى، الأحد، مقتل صالح الجعفراوي، المؤثّر المعروف المحسوب على حركة حماس، على يد ميليشيا معادية للحركة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وبحسب التقارير، عُثر عليه مصابًا برصاصة في الرأس.
وبرز الجعفراوي كأحد أبرز الأصوات المؤيدة لحماس على الإنترنت في غزة. واكتسب شهرة واسعة بفيديوهاته المنتشرة، وظهر مرارًا بعد إعلان وفاته زورًا، كما صوّر نفسه على أسرّة المستشفيات عقب نجاته من هجمات مزعومة.
