هل ستصل أسعار الذهب إلى 10 آلاف دولار؟

تجاوز الذهب 4,000 دولار للأوقية هذا الأسبوع، وواصل الصعود بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض رسوم 100% على وقيود على صادرات البرمجيات الأميركية. ومع تراجعات الأسواق، اتجه المستثمرون إلى الذهب والفضة كملاذات آمنة.عدّد يارديني عوامل الدفع، وهي:- دور الذهب التقليدي كأداة تحوط من التضخم.- تقليص البنوك المركزية تعرضها للدولار بعد تجميد الأصول الروسية.- تداعيات فقاعة الإسكان في الصين.- سياسة التجارية.وقال: "نستهدف الآن 5,000 دولار بحلول 2026. وإذا استمر الوضع، فقد يصل إلى 10,000 دولار قبل نهاية العقد". وبحسب المسار منذ أواخر 2023، قد يلامس 2028–2029 مستوى 10 آلاف".وأشار حمد حسين في مذكرة إلى أن الخوف من تفويت الفرص يصعّب التقييم "بموضوعية"، لكنه يتوقع استمرار الارتفاع طالما العوامل المواتية قائمة، مع ترقّب قرار الاحتياطي ، وتصاعد اللايقين الجيوسياسي. وختم: "نقص التدفقات النقدية يجعل تقييم الذهب موضوعيًّا صعبًا… إجمالًا، نعتقد أن الأسعار سترتفع بشكل طفيف اسميًا خلال العامين المقبلين". (مينت ماركت)