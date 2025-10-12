Advertisement

إقتصاد

هل ستصل أسعار الذهب إلى 10 آلاف دولار؟

Lebanon 24
12-10-2025 | 14:58
توقع خبير الأسواق إد يارديني ارتفاع سعر الذهب إلى 10,000 دولار للأونصة بحلول 2028، أي بزيادة تقارب 150% إذا استمر المسار الصعودي مدفوعًا بطلب الملاذات الآمنة. ووفق مذكرة نقلتها مجلة فورتشن، رفع يارديني،رئيس شركة Yardeni Research، توقعاته بعدما بلغ الذهب مرارًا أهدافه قبل المواعيد المحددة.
تجاوز الذهب 4,000 دولار للأوقية هذا الأسبوع، وواصل الصعود بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم 100% على الصين وقيود على صادرات البرمجيات الأميركية. ومع تراجعات الأسواق، اتجه المستثمرون إلى الذهب والفضة كملاذات آمنة.

لماذا 10 آلاف دولار؟

عدّد يارديني عوامل الدفع، وهي:

- دور الذهب التقليدي كأداة تحوط من التضخم.

- تقليص البنوك المركزية تعرضها للدولار بعد تجميد الأصول الروسية.

- تداعيات فقاعة الإسكان في الصين.

- سياسة ترامب التجارية.

وقال: "نستهدف الآن 5,000 دولار بحلول 2026. وإذا استمر الوضع، فقد يصل إلى 10,000 دولار قبل نهاية العقد". وبحسب المسار منذ أواخر 2023، قد يلامس 2028–2029 مستوى 10 آلاف".

وأشار حمد حسين في مذكرة إلى أن الخوف من تفويت الفرص يصعّب التقييم "بموضوعية"، لكنه يتوقع استمرار الارتفاع طالما العوامل المواتية قائمة، مع ترقّب قرار الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعد اللايقين الجيوسياسي. وختم: "نقص التدفقات النقدية يجعل تقييم الذهب موضوعيًّا صعبًا… إجمالًا، نعتقد أن الأسعار سترتفع بشكل طفيف اسميًا خلال العامين المقبلين". (مينت ماركت)
