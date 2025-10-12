Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: المعركة لم تنته بعد

Lebanon 24
12-10-2025 | 15:07
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده حققت "انتصارات هائلة" في حربها ضد حركة حماس في غزة، مشدداً على أن "المعركة لم تنته بعد".
وقال نتنياهو في خطاب عشية العودة المرتقبة للأسرى المُحتجزين في قطاع غزّة المُحاصر والمدمّر: "لقد أنجزنا معاً انتصارات هائلة أدهشت العالم كله. وأريد أن أقول لكم: في أي مكان قاتلنا فيه أحرزنا نصراً، ولكن في الوقت نفسه، أقول لكم إن المعركة لم تنته".

وأضاف "ما زالت أمامنا تحديات أمنية كبيرة جداً. البعض من أعدائنا يحاولون التعافي لضربنا من جديد. لكننا.. سنتولى أمرهم"، من دون تفاصيل إضافية.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الأمل بأن تشكل عودة الأسرى فرصة ليتوحد الإسرائيليون المنقسمون حول طريقة إدارة النزاع في غزة.
