نتنياهو: المعركة لم تنته بعد

اعتبر أن بلاده حققت "انتصارات هائلة" في حربها ضد حركة في غزة، مشدداً على أن "المعركة لم تنته بعد".وقال في خطاب عشية العودة المرتقبة للأسرى المُحتجزين في قطاع غزّة المُحاصر والمدمّر: "لقد أنجزنا معاً انتصارات هائلة أدهشت . وأريد أن أقول لكم: في أي مكان قاتلنا فيه أحرزنا نصراً، ولكن في الوقت نفسه، أقول لكم إن المعركة لم تنته".وأضاف "ما زالت أمامنا تحديات أمنية كبيرة جداً. البعض من أعدائنا يحاولون التعافي لضربنا من جديد. لكننا.. سنتولى أمرهم"، من دون تفاصيل إضافية.وأعرب رئيس الوزراء عن الأمل بأن تشكل عودة الأسرى فرصة ليتوحد الإسرائيليون المنقسمون حول طريقة إدارة النزاع في غزة.