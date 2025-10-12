أوروبا تعتمد البصمة والوجه على الحدود.. ختم الجواز إلى زوال

Advertisement

بدأت ، اليوم الأحد 12 تشرين الأول، تطبيق نظام الدخول/الخروج (EES) على الحدود الخارجية للتكتّل، مع تسجيل إلكتروني لبيانات المسافرين من خارج الاتحاد عبر مسح جوازات السفر وأخذ بصمات الأصابع والصور. ويُطبَّق النظام تدريجيًا على مدى ستة أشهر.الجديد، حسب القانون هو التسجيل الأولي الإلزامي لغير مواطني الاتحاد عند الدخول الأول إلى (باستثناء وقبرص)، وتشمل أيضًا آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين. وفي الرحلات اللاحقة يكتفى بالتحقق من بصمة الوجه.كما سيتم استبدال ختم الجواز بسجلات إلكترونية بالكامل بحلول 10 نيسان 2026.ويهدف الاجراء إلى كشف المقيمين المخالفين، مكافحة تزوير الهوية، والحدّ من الهجرة غير الشرعية. وقال ماجنوس برونر، مفوّض للشؤون الداخلية والهجرة: "نظام الدخول/الخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الجديد للهجرة واللجوء". (CNBC)