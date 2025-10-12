Advertisement

عربي-دولي

المرحلة الثانية من خطة ترامب مهددة.. ما هي الملفات التي قد تنسفها؟

Lebanon 24
12-10-2025 | 16:39
A-
A+
Doc-P-1428574-638959094633856618.webp
Doc-P-1428574-638959094633856618.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مصدر في حماس مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس الأحد بأن الحركة التي سيطرت على القطاع عام 2007 لن تشارك في حكم غزة في المرحلة الانتقالية عقب الحرب مع إسرائيل.
Advertisement

ووفق المصدر الذي طلب عدم كشف هويته فإنه "بالنسبة لحماس موضوع حكم قطاع غزة هو من القضايا المنتهية. حماس لن تشارك بتاتا في المرحلة الانتقالية ما يعني أنها تخلت عن حكم القطاع ولكنها تبقى عنصرا أساسيا من النسيج الفلسطيني".

من جهة أخرى، يبدو أن قادة حماس مُجمعون على رفض نزع سلاح الحركة التي تُصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، منظمة إرهابية، وهي نقطة رئيسية أخرى في الخطة الأميركية.

وكان قيادي في الحركة قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس إن قبول الحركة تسليم سلاحها "غير وارد".

وحذّر القيادي البارز في الحركة حسام بدران من أن المرحلة الثانية من المفاوضات "ليست بسهولة المرحلة الأولى".

وتنص المرحلة الثانية بالإضافة إلى نزع سلاح حماس، على خروج مقاتليها من القطاع واستمرار الانسحاب الإسرائيلي من غزة.



تبادل رهائن ومعتقلين

بموجب الاتفاق ستسلم حماس الإثنين لإسرائيل 48 رهينة لا يزالون في غزة من أحياء وأموات احتجزتهم خلال هجوم أكتوبر بينهم 20 على قيد الحياة، بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

وفي المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن مدى الحياة، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.

وأكد مصدران مطلعان على المفاوضات وحماس لوكالة فرانس برس الأحد أن الحركة وحلفاءها أنهوا كل التحضيرات لتسليم إسرائيل الإثنين جميع الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة لكن ما زالت حماس تصرّ على أن تتضمن قائمة المعتقلين الذين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب الاتفاق، سبعة قادة فلسطينيين بارزين.
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: مستعدون للانتقال إلى المرحلة الثانية من فرض العقوبات على روسيا
lebanon 24
13/10/2025 00:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة جو عيسى الخوري: لسنا في حلّ من الورقة الأميركية لقد وافقنا على أهدافها والمرحلة الأولى توجب علينا الموافقة على خطة الجيش ثم وقف الاعتداءات الإسرائيلية في المرحلة الثانية (mtv)
lebanon 24
13/10/2025 00:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: واثقون من تنفيذ كل الأطراف المعنية المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
13/10/2025 00:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا: نرحب بموافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام
lebanon 24
13/10/2025 00:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24

المرحلة الانتقالية

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

وكالة فرانس برس

الإسرائيلي

الأوروبي

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-10-12
16:57 | 2025-10-12
16:52 | 2025-10-12
16:27 | 2025-10-12
16:16 | 2025-10-12
16:10 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24