استدعاء فرق الصليب الأحمر للقاء رهائن إسرائيليين في غزة

Lebanon 24
12-10-2025 | 16:57
أكدت مصادر فلسطينية، مساء الأحد، أن الجناح العسكري لحركة حماس استدعى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى موقعٍ في وسط قطاع غزة للقاء رهائن إسرائيليين، تمهيدًا لبدء عملية تسليمهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.
وأشارت المصادر إلى احتمال بدء تسليم جثامين عدد من الرهائن الإسرائيليين، إضافة إلى رهائن أحياء بحالة حرجة، للجنة الدولية للصليب الأحمر. ولم تُحدّد ما إذا كانت فرق الصليب الأحمر ستقوم بنقل الجثامين والرهائن إلى إسرائيل مباشرة، أم ستنتظر ترتيبات لاحقة لتسليمهم دفعة واحدة. (ارم)
