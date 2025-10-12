استدعاء فرق الصليب الأحمر للقاء رهائن إسرائيليين في غزة

Advertisement

وأشارت المصادر إلى احتمال بدء تسليم جثامين عدد من الرهائن الإسرائيليين، إضافة إلى رهائن أحياء بحالة حرجة، للجنة الدولية للصليب الأحمر. ولم تُحدّد ما إذا كانت فرق ستقوم بنقل الجثامين والرهائن إلى إسرائيل مباشرة، أم ستنتظر ترتيبات لاحقة لتسليمهم دفعة واحدة. (ارم)