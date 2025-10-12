23
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
استدعاء فرق الصليب الأحمر للقاء رهائن إسرائيليين في غزة
Lebanon 24
12-10-2025
|
16:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مصادر فلسطينية، مساء الأحد، أن الجناح العسكري لحركة
حماس
استدعى فرق
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
إلى موقعٍ في
وسط قطاع غزة
للقاء رهائن إسرائيليين، تمهيدًا لبدء عملية تسليمهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع
إسرائيل
.
Advertisement
وأشارت المصادر إلى احتمال بدء تسليم جثامين عدد من الرهائن الإسرائيليين، إضافة إلى رهائن أحياء بحالة حرجة، للجنة الدولية للصليب الأحمر. ولم تُحدّد ما إذا كانت فرق
الصليب الأحمر
ستقوم بنقل الجثامين والرهائن إلى إسرائيل مباشرة، أم ستنتظر ترتيبات لاحقة لتسليمهم دفعة واحدة. (ارم)
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر التقى عددا من الرهائن
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر التقى عددا من الرهائن
13/10/2025 00:32:10
13/10/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر: فرقنا ستدعم تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة عبر إعادة الرهائن
Lebanon 24
الصليب الأحمر: فرقنا ستدعم تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة عبر إعادة الرهائن
13/10/2025 00:32:10
13/10/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: فرق اللجنة العاملة في إسرائيل وغزة والضفة الغربية ستعمل على تنفيذ الاتفاق من خلال المساعدة في إعادة الرهائن والمحتجزين
Lebanon 24
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: فرق اللجنة العاملة في إسرائيل وغزة والضفة الغربية ستعمل على تنفيذ الاتفاق من خلال المساعدة في إعادة الرهائن والمحتجزين
13/10/2025 00:32:10
13/10/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر: لا يمكن لفرقنا العمل بشكل فعال في مدينة غزة في ظل العمليات العسكرية
Lebanon 24
الصليب الأحمر: لا يمكن لفرقنا العمل بشكل فعال في مدينة غزة في ظل العمليات العسكرية
13/10/2025 00:32:10
13/10/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
اللجنة الدولية
الصليب الأحمر
وسط قطاع غزة
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: نشهد حدثًا عظيمًا في الشرق الأوسط
Lebanon 24
ترامب: نشهد حدثًا عظيمًا في الشرق الأوسط
16:59 | 2025-10-12
12/10/2025 04:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: السويداء منّا وفينا
Lebanon 24
الشرع: السويداء منّا وفينا
16:52 | 2025-10-12
12/10/2025 04:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
المرحلة الثانية من خطة ترامب مهددة.. ما هي الملفات التي قد تنسفها؟
Lebanon 24
المرحلة الثانية من خطة ترامب مهددة.. ما هي الملفات التي قد تنسفها؟
16:39 | 2025-10-12
12/10/2025 04:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس قد لا تسلّم جميع جثث الرهائن الإثنين
Lebanon 24
حماس قد لا تسلّم جميع جثث الرهائن الإثنين
16:27 | 2025-10-12
12/10/2025 04:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبا تعتمد البصمة والوجه على الحدود.. ختم الجواز إلى زوال
Lebanon 24
أوروبا تعتمد البصمة والوجه على الحدود.. ختم الجواز إلى زوال
16:16 | 2025-10-12
12/10/2025 04:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
10:46 | 2025-10-12
12/10/2025 10:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2025-10-12
ترامب: نشهد حدثًا عظيمًا في الشرق الأوسط
16:52 | 2025-10-12
الشرع: السويداء منّا وفينا
16:39 | 2025-10-12
المرحلة الثانية من خطة ترامب مهددة.. ما هي الملفات التي قد تنسفها؟
16:27 | 2025-10-12
حماس قد لا تسلّم جميع جثث الرهائن الإثنين
16:16 | 2025-10-12
أوروبا تعتمد البصمة والوجه على الحدود.. ختم الجواز إلى زوال
16:10 | 2025-10-12
الرئاسة الفرنسية تعلن عن تشكيل حكومة جديدة
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 00:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24