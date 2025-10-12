Advertisement

عربي-دولي

في جولة وصفها بـ"المميزة جداً"... ترامب توجّه إلى إسرائيل ومصر وهذا ما قاله عن غزة

Lebanon 24
12-10-2025 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1428616-638959327642940727.webp
Doc-P-1428616-638959327642940727.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، إلى كلٍّ من إسرائيل ومصر في زيارة وصفها بـ"المميزة جداً"، لما تحمله من أهمية ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في غزة.
Advertisement


وغادرت الطائرة الرئاسية قاعدة آندروز قرب واشنطن وسط أجواء ماطرة، بمرافقة كلٍّ من وزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيغسيث، إضافة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وفق ما أعلن البيت الأبيض.


وعند سؤاله عن الوضع في غزة، اكتفى ترامب بالقول إن "الحرب انتهت"، مضيفا أن "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيصمد".


وأكد ترامب أنه "تم تقديم الكثير من الضمانات الشفهية بشأن إنهاء الحرب في غزة".


وتابع: "غزة تبدو مثل موقع هدم".


ووفق ترامب "سيجري تشكيل مجلس سلام على نحو سريع من أجل غزة".


وفيما يتعلق بالعلاقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب إن "العلاقات مع نتنياهو جيدة وهو قام بعمل جيد للغاية".


وبشأن ملف الرهائن الإسرائيليين في غزة، قال ترامب: "من الممكن أن يُفرَج عن الرهائن في وقت أبكر قليلا".
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يشيد بقرار ترامب تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا ويصفه بـ "التاريخي"
lebanon 24
13/10/2025 10:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "أكسيوس": قطر ومصر وتركيا تدعو حماس إلى قبول خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
13/10/2025 10:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يدافع عن لامين يامال.. وهذا ما قاله
lebanon 24
13/10/2025 10:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" يكشف ما طلبته قطر ومصر وتركيا من "حماس"
lebanon 24
13/10/2025 10:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

البيت الأبيض

الإسرائيلي

يوم الأحد

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-10-13
03:29 | 2025-10-13
03:25 | 2025-10-13
03:13 | 2025-10-13
02:58 | 2025-10-13
02:49 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24