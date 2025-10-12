Advertisement

وغادرت الطائرة الرئاسية قاعدة آندروز قرب وسط أجواء ماطرة، بمرافقة كلٍّ من وزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيغسيث، إضافة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وفق ما أعلن .وعند سؤاله عن الوضع في غزة، اكتفى بالقول إن "الحرب انتهت"، مضيفا أن "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيصمد".وأكد ترامب أنه "تم تقديم الكثير من الضمانات الشفهية بشأن إنهاء الحرب في غزة".وتابع: "غزة تبدو مثل موقع هدم".ووفق ترامب "سيجري تشكيل مجلس سلام على نحو سريع من أجل غزة".وفيما يتعلق بالعلاقة مع ، قال ترامب إن "العلاقات مع جيدة وهو قام بعمل جيد للغاية".وبشأن ملف الرهائن الإسرائيليين في غزة، قال ترامب: "من الممكن أن يُفرَج عن الرهائن في وقت أبكر قليلا".