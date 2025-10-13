ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة.. بدء عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالرهائن الإسرائيليين وهذا ما أكدته حماس

Advertisement

وأعلن الصليب الأحمر بدء إطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين المكونة من 10 رهائن، فيما يتم إطلاق 10 آخرين فيما بعد.وسلّم الصليب الأحمر الرهائن المفرج عنهم إلى السلطات ، كما سيشرف على الإفراج عن السجناء الفلسطينيين ونقلهم إلى قطاع غزة والضفة الغربية.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية ان الرهائن المفرج عنهم بحالة جيدة.وأكدت وكالة ان جميع الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم اليوم صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية.من جهتها، أعلنت حركة التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم بذلك، معتبرة ان ما تم التوصل إليه هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه.وكان مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أعلن أن 154 أسيراً فلسطينياً أُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسيُرحلون إلى دول أخرى.ونشرت حماس في بيان أسماء 20 من الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع .وتشمل الأسماء باار أبراهام كوبرشتاين وأفيتار دافيد ويوسف حاييم أوحانا وسيجيف كالفون وأفيناتان أور وإلكانا بوحبوط وماكسيم هيركين ونمرود كوهين ومتان تسنجاوكر ودافيد كونيو وإيتان هورن ومتان أنغريست وإيتان مور وغالي بيرمان وزيف بيرمان وعمري ميران وألون أوهل وغاي جلبوع-دلال وروم براسلافسكي وأرييل كونيو ودافيد كونيو.من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة تبدأ في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي من محور نتساريم وتستمر في الساعة العاشرة صباحاً في خان يونس في غزة.ونقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤولين قولهم، إن حماس أبلغت الصليب الأحمر أنها ستفرج عن الرهائن من 3 نقاط.ومن المقرر نقل الرهائن فور تسلمهم إلى قاعدة ريعيم حيث تجري عملية التأكد من الهويات وفحص طبي سريع قبل نقلهم للمستشفيات.من جهتها، نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقارير تحدثت عن لقائها بالرهائن الإسرائيليين أو تلقيها معلومات تفيد بأن حالتهم الصحية خطيرة. وأكدت اللجنة أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف استعداداً لعملية إعادة الرهائن، وأنها لم تتلق أو تنقل أي معلومات بشأن حالتهم الصحية.وينص الاتفاق على تبادل الرهائن الـ47 المتبقين في غزة من أصل 251 خطفوا في هجوم السابع من تشرين الأول 2023، وبينهم 20 تعتقد إسرائيل أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إضافة إلى رفات رهينة احتجز في العام 2014.في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلاً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.