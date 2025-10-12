حزب مارين لوبان يستعد لتقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الجديدة

Advertisement

وجاء في بيان نشرته لوبان عبر منصة "إكس" مساء الأحد، أن "كما أعلنا منذ عدة أيام، سيتم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة من قبل 'التجمع الوطني' وحلفائنا من 'اتحاد اليمين من أجل الجمهورية'. سنقدم اقتراح حجب الثقة غدا".وأضافت: "يجب على رئيس الجمهورية الإعلان في أقرب وقت ممكن عن حل لتمكين الشعب الفرنسي من رأيه وانتخاب أغلبية جديدة، سيقودها بدون شك غوردان بارديلا (زعيم "التجمع الوطني")".وكان بارديلا قد صرح سابقا بأن "التجمع الوطني" سيتقدم باقتراح حجب الثقة ضد سيباستيان لوكورنو بعد أن عينه مرة أخرى رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة.