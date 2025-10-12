24
عربي-دولي
حزب مارين لوبان يستعد لتقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الجديدة
Lebanon 24
12-10-2025
|
23:42
A-
A+
أعلنت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في
البرلمان
الفرنسي، مارين لوبان، أن كتلتها ستتقدّم يوم الاثنين باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة.
وجاء في بيان نشرته لوبان عبر منصة "إكس" مساء الأحد، أن "كما أعلنا منذ عدة أيام، سيتم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة من قبل 'التجمع الوطني' وحلفائنا من 'اتحاد اليمين من أجل الجمهورية'. سنقدم اقتراح حجب الثقة غدا".
وأضافت: "يجب على رئيس الجمهورية الإعلان في أقرب وقت ممكن عن حل
الجمعية الوطنية
لتمكين الشعب الفرنسي من
التعبير عن
رأيه وانتخاب أغلبية جديدة، سيقودها بدون شك غوردان بارديلا (زعيم "التجمع الوطني")".
وكان بارديلا قد صرح سابقا بأن "التجمع الوطني" سيتقدم باقتراح حجب الثقة ضد سيباستيان لوكورنو بعد أن عينه
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
مرة أخرى رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة.
