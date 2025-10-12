Advertisement

عربي-دولي

حزب مارين لوبان يستعد لتقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الجديدة

Lebanon 24
12-10-2025 | 23:42
A-
A+

Doc-P-1428628-638959348500860524.jpg
Doc-P-1428628-638959348500860524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، أن كتلتها ستتقدّم يوم الاثنين باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة.
Advertisement


وجاء في بيان نشرته لوبان عبر منصة "إكس" مساء الأحد، أن "كما أعلنا منذ عدة أيام، سيتم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة من قبل 'التجمع الوطني' وحلفائنا من 'اتحاد اليمين من أجل الجمهورية'. سنقدم اقتراح حجب الثقة غدا".


وأضافت: "يجب على رئيس الجمهورية الإعلان في أقرب وقت ممكن عن حل الجمعية الوطنية لتمكين الشعب الفرنسي من التعبير عن رأيه وانتخاب أغلبية جديدة، سيقودها بدون شك غوردان بارديلا (زعيم "التجمع الوطني")".


وكان بارديلا قد صرح سابقا بأن "التجمع الوطني" سيتقدم باقتراح حجب الثقة ضد سيباستيان لوكورنو بعد أن عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة أخرى رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة.
مواضيع ذات صلة
اليسار الفرنسي يهدد بحجب الثقة عن حكومة بايرو
lebanon 24
13/10/2025 10:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية تعلن عن تشكيل حكومة جديدة
lebanon 24
13/10/2025 10:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.. لوكورنو رئيساً للوزراء
lebanon 24
13/10/2025 10:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل التصويت على الثقة بالحكومة الفرنسية.. أسهم أوروبا تغلق مرتفعة
lebanon 24
13/10/2025 10:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الحكومة الفرنسية

الفرنسي إيمانويل

الجمعية الوطنية

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكر

التعبير عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-10-13
03:29 | 2025-10-13
03:25 | 2025-10-13
03:13 | 2025-10-13
02:58 | 2025-10-13
02:49 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24