عربي-دولي

تزامناً مع قمة أبيك.. كوريا الجنوبية تنشر قرابة 20 ألف شرطي

Lebanon 24
13-10-2025 | 00:10
قالت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنه سيجري نشر قرابة 20 ألف شرطي لضمان السلامة العامة لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) القادمة في مدينة جيونججو جنوبي شرقي البلاد.
وتجري الشرطة استعداداتها لضمان الأمن خلال القمة التي تستمر يومين ومن المقرر أن تبدأ في 31 تشرين الاول، مع خطط لنشر 19 ألف فرد و181 دراجة دورية و156 سيارة دورية في المدينة بدءا من 26 من ذات الشهر، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال أوه بو-ميونج، رئيس وكالة شرطة مقاطعة جيونجبوك المكلفة بقيادة جهود السلامة العامة أثناء القمة: "سوف نضمن السلامة من خلال الاستجابة السريعة باستخدام المعدات المتقدمة". وأضاف: "الهدف هو ضمان سلامة عامة لا تهتز بأي تهديد".
