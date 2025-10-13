Advertisement

عربي-دولي

من هم الأسرى الإسرائيليون المُفرج عنهم من قبل "حماس"؟

Lebanon 24
13-10-2025 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1428646-638959372443288521.webp
Doc-P-1428646-638959372443288521.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت حركة "حماس" صباح اليوم الإثنين أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ20 الذين ستُفرج عنهم في إطار صفقة التبادل.
Advertisement


وقالت: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قرّرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية:

1- بار أبراهام كوبرشتاين 
2- أفيتار دافيد 
3- يوسف حاييم أوحانا 
4- سيغيف كالفون 
5- أفيناتان أور 
6- إلكانا بوحبوط 
7- ماكسيم هيركين 
8- نمرود كوهين 
9- متان تسنغاوكر 
10- دافيد كونيو 
11- إيتان هورن 
12- متان أنغريست 
13- إيتان مور 
14- غالي بيرمان 
15- زيف بيرمان 
16- عمري ميران 
17- ألون أوهل 
18- غاي جلبوع-دلال 
19- روم براسلافسكي 
20- أريئيل كونيو".
مواضيع ذات صلة
إعلان رسمي لأسماء الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة "طوفان الأحرار"
lebanon 24
13/10/2025 10:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا: 60 أسيرا من حماس سيتم الإفراج عنهم من بين 195 من الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
13/10/2025 10:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الرهائن المفرج عنهم بحالة جيدة
lebanon 24
13/10/2025 10:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الرهائن المفرج عنهم سيصلون لإسرائيل في أقرب وقت
lebanon 24
13/10/2025 10:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24

عز الدين القسام

صباح اليوم

الإسرائيلي

عز الدين

الصهاينة

إسرائيل

الأقصى

كوهين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-10-13
03:29 | 2025-10-13
03:25 | 2025-10-13
03:13 | 2025-10-13
02:58 | 2025-10-13
02:49 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24