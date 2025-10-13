من هم الأسرى الإسرائيليون المُفرج عنهم من قبل "حماس"؟

Advertisement

أعلنت حركة " " الإثنين أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ20 الذين ستُفرج عنهم في إطار صفقة التبادل.وقالت: "في إطار صفقة طوفان لتبادل الأسرى، قرّرت الشهيد الإفراج عن الأسرى الأحياء التالية:1- بار أبراهام كوبرشتاين2- أفيتار دافيد3- يوسف حاييم أوحانا4- سيغيف كالفون5- أفيناتان أور6- إلكانا بوحبوط7- ماكسيم هيركين8- نمرود كوهين9- متان تسنغاوكر10- دافيد كونيو11- إيتان هورن12- متان أنغريست13- إيتان مور14- غالي بيرمان15- زيف بيرمان16- عمري ميران17- ألون أوهل18- غاي جلبوع-دلال19- روم براسلافسكي20- أريئيل كونيو".