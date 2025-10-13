بعد الحديث عن اعادة تسليح حماس.. ترامب: منحناها تفويضا مؤقتا في غزة

أعلن الرئيس الأميركي أن تدرك أن حركة "تعيد تسليح نفسها" لاستعادة النظام في غزة، مشيرا إلى أن "منحتهم الموافقة لفترة من الوقت".

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تقارير عن إعادة تسليح حماس وتأسيس نفسها كقوة شرطة فلسطينية وملاحقة "الخصوم".



وأوضح : "نحن متفهمون، لأنهم يريدون فعلا وقف المشاكل. وكانوا صريحين بشأن ذلك، وقد منحناهم الموافقة لفترة من الوقت".



ولفت الرئيس الأميركي إلى حجم الخسائر البشرية في غزة قائلا: "لقد فقدوا 60 ألف شخص. هذا قدر كبير من الثأر. والذين يعيشون الآن كانوا، في كثير من الحالات، صغارا جدا عندما بدأ كل هذا".



وأضاف أن الولايات المتحدة توكل إلى حماس "مراقبة ألا تكون هناك جرائم كبرى أو بعض المشاكل التي تحدث عندما تكون لديك مناطق مثل هذه التي دمرت حرفيا".



واختتم ترامب بتفاؤل حذر: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. من يعلم على وجه اليقين، لكني أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام"، في إشارة إلى عملية والاستقرار في غزة.



وفي السياق، أكدت في ، مساء الأحد، أن تحاصر وتشتبك مع مليشيا داخل مدينة غزة قتلت نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع.