مع بدء عملية تسليم الاسرى.. اسرائيل تمنح ترامب أعلى أوسمتها المدنية

أعلن الرئيس الاثنين أنه سيمنح أعلى وسام مدني في البلاد لنظيره الأميركي تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب.وقال في بيان صادر عن مكتبه «بجهوده التي لا تعرف الكلل، لم يساعد في إعادة أحبائنا إلى وطنهم فحسب، بل أيضا دعائم لحقبة جديدة في تبنى على أسس الأمن والتعاون والأمل الحقيقي بمستقبل يسوده السلام». وأضاف «سيكون شرفا عظيما لي أن أقلده الرئاسي الإسرائيلي».وأوضح هرتسوغ أن الوسام سيُمنح خلال «الأشهر المقبلة»، لكنه سيقوم بإبلاغ بقراره خلال زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل الاثنين. ومن المقرر أن تجري وحماس الاثنين عملية تبادل لرهائن ومعتقلين في إطار المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها .