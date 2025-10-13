مع بدء عملية تسليم الاسرى.. اسرائيل تمنح ترامب أعلى أوسمتها المدنية

24
أعلن الرئيس
الإسرائيلي
إسحاق هرتسوغ
الاثنين أنه سيمنح أعلى وسام مدني في البلاد لنظيره الأميركي
دونالد ترامب
تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب.
وقال
هرتسوغ
في بيان صادر عن مكتبه «بجهوده التي لا تعرف الكلل، لم يساعد
الرئيس ترامب
في إعادة أحبائنا إلى وطنهم فحسب، بل
أرسى
أيضا دعائم لحقبة جديدة في
الشرق الأوسط
تبنى على أسس الأمن والتعاون والأمل الحقيقي بمستقبل يسوده السلام». وأضاف «سيكون شرفا عظيما لي أن أقلده
وسام الشرف
الرئاسي الإسرائيلي».
وأوضح هرتسوغ أن الوسام سيُمنح خلال «الأشهر المقبلة»، لكنه سيقوم بإبلاغ
ترمب
بقراره خلال زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل الاثنين. ومن المقرر أن تجري
إسرائيل
وحماس الاثنين عملية تبادل لرهائن ومعتقلين في إطار المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها
ترامب
.
