بمشاركة اكثر من 20 دولة.. شرم الشيخ تتأهب لإعلان السلام وانتهاء الحرب في غزة بحضور ترامب

تتجه الأنظار إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم، حيث يترأس الرئيس الأميركي ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أعمال "قمة شرم الشيخ للسلام" بحضور قادة وممثلي أكثر من 20 دولة، بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتوقيع "وثيقة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام".

ومن أبرز المشاركين فيها الذين أكدوا حضورهم، للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، و المستشار الالماني فريدريش ميرتس، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

ولم يصدر بعد أيّ إعلان بشأن مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القمة، فيما أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس، أن "حماس لن تكون مشاركة" في عملية التوقيع الإثنين في مصر بل سيقتصر الامر على "الوسطاء والمسؤولين والإسرائيليين".

هل تشارك في القمة؟

أعلن الإيراني عباس عراقجي، فجر الاثنين، أنه هو والرئيس مسعود بزشكيان لن يحضرا قمة شرم الشيخ لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكد وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة، عدم مشاركة بلاده في مؤتمر شرم الشيخ، قائلا: "لا يمكننا الدخول في أيّ تعامل مع من هاجموا الشعب الإيراني ويواصلون تهديدنا وفرض العقوبات علينا". وأضاف، في منشوره على منصة إكس، أن إيران تعرب عن امتنانها لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر شرم الشيخ، و"مع وجود رغبة حقيقية في تعزيز التعاملات الدبلوماسية، إلا أنّه لا الرئيس مسعود بزشكيان ولا أنا نستطيع أن نتعامل مع أطراف هاجمت الشعب الإيراني وما زالت تهددنا وتحاصرنا بالعقوبات".



وتابع عراقجي أن إيران "مع ذلك ترحّب بكل مبادرة تُنهي الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة وتُفضي إلى إخراج القوات المحتلّة منها"، مضيفا أن "الفلسطينيين على حق كامل في أن ينالوا حقّهم الأساسي في تقرير مصيرهم، وعلى جميع الدول اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تضطلع بمسؤولياتها في دعم هذا المطلب القانوني والمشروع". وشدد عراقجي على أن بلاده "كانت دائما وستظل قوة محورية من أجل السلام في المنطقة. وعلى خلاف الكيان الإسرائيلي المرتكب للمجازر، فإن إيران لا تسعى إلى حروب لا نهاية لها، وخاصةً على حساب حلفاء مزعومين، بل تتطلّع إلى السلام الدائم والازدهار والتعاون".

تفاصيل القمة

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن البرنامج المبدئي لـ"قمة شرم الشيخ للسلام" التى تعقد الاثنين، يشمل لقاء ثنائيا بين الرئيس المصري عبدالفتاح والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المتحدث أنه "سوف يُعقد لقاء جماعي يضم القادة والرؤساء المشاركين، وستكون هناك صورة جماعية"، طبقا لبوابة الأهرام.

وأردف المتحدث الرئاسي المصري: "سيلقي السيسي بيانا وكذلك الرئيس ترامب"، موضحا أن "البرنامج به بنود جارٍ تأكيدها"، كما ستعقد مقابلات ثنائية بين القادة على هامش المؤتمر.

وثيقة ضامنة للاتفاق

وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس بأن دول الوساطة في وقف إطلاق النار في غزة، ستوثق وثيقة ضامنة للاتفاق في القمة. وقال الدبلوماسي الذي أُبلغ بمراسم التوقيع في تصريح لفرانس برس مشترطا عدم كشف هويته، إن "الموقعين سيكونون الأطراف الضامنة وهي ومصر وقطر، وربما تركيا"، بعدما أشارت المصرية في وقت سابق إلى أن وثيقة لإنهاء الحرب في غزة ستوقع خلال القمة.

وقرر الرئيس المصري إهداء نظيره الأميركي قلادة النيل "تقديراً لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة"، بحسب ما ذكره السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، اليوم الاثنين.



وتعد قلادة النيل "أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأناً وقدراً، ولها المقام الأول بينها"، وهي تمنح لقادة الدول ورموزها الذين يسهمون في خدمة الوطن والإنسانية.