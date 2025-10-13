Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعلن إسقاط أكثر من 100 مسيّرة أوكرانية وتؤكد استمرار العملية العسكرية

Lebanon 24
13-10-2025 | 01:11
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 103 مسيرات أوكرانية ليلة أمس في مناطق ومقاطعات جنوب غربي البلاد.
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف هذه المناطق بالصواريخ والمسيرات بشكل شبه يومي، فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه على جميع المحاور.


وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية، بما في ذلك المناطق الجديدة ضمن مدى الصواريخ والأسلحة التي تستهدف بها روسيا.
