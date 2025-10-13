إعلان رسمي لأسماء الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة "طوفان الأحرار"

Advertisement

وتشمل القائمة الأولى 1718 أسيراً من سُجنوا بعد 7 تشرين الأول، فيما تضم القائمة الثانية 250 أسيراً من وقطاع غزة من أصحاب الأحكام المؤبدة، بعضهم سيُبعد خارج الأراضي .وقالت صحيفة " " إن مصلحة السجون تلقت أوامر بالإفراج عن الأسرى ضمن الصفقة، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية التبادل ستنطلق على مرحلتين الساعة 08:00 صباح الاثنين.ونقل موقع "والا" عن مصادر مطلعة أن القائمة النهائية تضم 195 أسيراً محكوماً عليهم بالمؤبد، مع استبعاد نحو 100 اسم بسبب جهاز الشاباك و25 من القيادات البارزة.