عربي-دولي

إعلان رسمي لأسماء الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة "طوفان الأحرار"

Lebanon 24
13-10-2025 | 01:17
نشر مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني صباح اليوم قوائم تضم أسماء الأسرى المفرج عنهم في إطار صفقة "طوفان الأحرار" لتبادل الأسرى مع إسرائيل.
وتشمل القائمة الأولى 1718 أسيراً من قطاع غزة سُجنوا بعد 7 تشرين الأول، فيما تضم القائمة الثانية 250 أسيراً من الضفة الغربية وقطاع غزة من أصحاب الأحكام المؤبدة، بعضهم سيُبعد خارج الأراضي الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن الأسرى ضمن الصفقة، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية التبادل ستنطلق على مرحلتين الساعة 08:00 صباح الاثنين.

ونقل موقع "والا" عن مصادر مطلعة أن القائمة النهائية تضم 195 أسيراً محكوماً عليهم بالمؤبد، مع استبعاد نحو 100 اسم بسبب فيتو جهاز الشاباك و25 من القيادات البارزة.
