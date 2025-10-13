24
عربي-دولي
إعلان رسمي لأسماء الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة "طوفان الأحرار"
Lebanon 24
13-10-2025
|
01:17
نشر مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني
صباح اليوم
قوائم تضم أسماء الأسرى المفرج عنهم في إطار صفقة "طوفان الأحرار" لتبادل الأسرى مع
إسرائيل
.
وتشمل القائمة الأولى 1718 أسيراً من
قطاع غزة
سُجنوا بعد 7 تشرين الأول، فيما تضم القائمة الثانية 250 أسيراً من
الضفة الغربية
وقطاع غزة من أصحاب الأحكام المؤبدة، بعضهم سيُبعد خارج الأراضي
الفلسطينية
.
وقالت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" إن مصلحة السجون
الإسرائيلية
تلقت أوامر بالإفراج عن الأسرى ضمن الصفقة، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية التبادل ستنطلق على مرحلتين الساعة 08:00 صباح الاثنين.
ونقل موقع "والا" عن مصادر مطلعة أن القائمة النهائية تضم 195 أسيراً محكوماً عليهم بالمؤبد، مع استبعاد نحو 100 اسم بسبب
فيتو
جهاز الشاباك و25 من القيادات البارزة.
