عربي-دولي

قبيل وصوله الى الشرق الاوسط.. ترامب: الحرب "انتهت" في غزة

Lebanon 24
13-10-2025 | 01:32
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب "انتهت" في غزة خلال توجهه إلى إسرائيل ثم مصر حيث سيترأس "قمة سلام" في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.
وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في رد على سؤال عما إذا كان واثقا من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، معربا عن ثقته بأن وقف إطلاق النار "سيصمد".

وقبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، وصف ترامب رحلته إلى الشرق الأوسط بأنها ستكون "مميزة جدا".
وسيقضي ترامب بضع ساعات في إسرائيل التي يصلها صباح اليوم في أول زيارة له منذ إعادة انتخابه رئيسا.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب أن عودة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة تشكل "حدثا تاريخيا"، قائلا "لقد أنجزنا معا انتصارات هائلة أدهشت العالم كله. وأريد أن أقول لكم: في أي مكان قاتلنا فيه أحرزنا نصرا، ولكن في الوقت نفسه، أقول لكم إن المعركة لم تنته".

وأضاف "ما زالت أمامنا تحديات أمنية كبيرة جدا. البعض من أعدائنا يحاولون التعافي لضربنا من جديد. لكننا (..) سنتولى أمرهم"، من دون تفاصيل إضافية.

ويبدأ ترامب زيارته للمنطقة بمحطة في إسرائيل حيث يلقي كلمة في الكنيست ويلتقي عائلات رهائن الإثنين، قبل الانتقال إلى شرم الشيخ في مصر لحضور قمة السلام التي سيتم خلالها وبحضور أبرز قادة العالم "توقيع وثيقة تقضي بإنهاء الحرب في قطاع غزة" وفق الخارجية المصرية.
