24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبيل وصوله الى الشرق الاوسط.. ترامب: الحرب "انتهت" في غزة
Lebanon 24
13-10-2025
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن الحرب "انتهت" في غزة خلال توجهه إلى
إسرائيل
ثم مصر حيث سيترأس "قمة سلام" في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.
Advertisement
وقال
ترامب
للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في رد على سؤال عما إذا كان واثقا من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة
حماس
، "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، معربا عن ثقته بأن وقف إطلاق النار "سيصمد".
وقبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب
واشنطن
، وصف ترامب رحلته إلى
الشرق الأوسط
بأنها ستكون "مميزة جدا".
وسيقضي ترامب بضع ساعات
في إسرائيل
التي يصلها صباح اليوم في أول زيارة له منذ إعادة انتخابه رئيسا.
واعتبر
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
في خطاب أن عودة الرهائن المحتجزين في
قطاع غزة
تشكل "حدثا تاريخيا"، قائلا "لقد أنجزنا معا انتصارات هائلة أدهشت العالم كله. وأريد أن أقول لكم: في أي مكان قاتلنا فيه أحرزنا نصرا، ولكن في الوقت نفسه، أقول لكم إن المعركة لم تنته".
وأضاف "ما زالت أمامنا تحديات أمنية كبيرة جدا. البعض من أعدائنا يحاولون التعافي لضربنا من جديد. لكننا (..) سنتولى أمرهم"، من دون تفاصيل إضافية.
ويبدأ ترامب زيارته للمنطقة بمحطة في إسرائيل حيث يلقي كلمة في الكنيست ويلتقي عائلات رهائن الإثنين، قبل الانتقال إلى شرم الشيخ في مصر لحضور قمة السلام التي سيتم خلالها وبحضور أبرز قادة العالم "توقيع وثيقة تقضي بإنهاء الحرب في قطاع غزة" وفق الخارجية
المصرية
.
مواضيع ذات صلة
ترامب قبيل وصوله إلى إسرائيل: الحرب في غزة انتهت والجميع يريد أن يكون مشاركا في مسار السلام
Lebanon 24
ترامب قبيل وصوله إلى إسرائيل: الحرب في غزة انتهت والجميع يريد أن يكون مشاركا في مسار السلام
13/10/2025 10:48:43
13/10/2025 10:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: اجتماعنا مع قادة في الشرق الأوسط مهم لإيجاد حل للحرب في غزة
Lebanon 24
ترامب: اجتماعنا مع قادة في الشرق الأوسط مهم لإيجاد حل للحرب في غزة
13/10/2025 10:48:43
13/10/2025 10:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
العاهل البحريني: اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة هو يوم للسلام في الشرق الأوسط والعالم
Lebanon 24
العاهل البحريني: اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة هو يوم للسلام في الشرق الأوسط والعالم
13/10/2025 10:48:43
13/10/2025 10:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: هناك احتمال لننعم بالسلام في الشرق الأوسط بما يتجاوز غزة
Lebanon 24
ترامب: هناك احتمال لننعم بالسلام في الشرق الأوسط بما يتجاوز غزة
13/10/2025 10:48:43
13/10/2025 10:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإسرائيلي
في إسرائيل
قطاع غزة
إسرائيل
نتنياهو
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف انتصر الحوثيون على إسرائيل؟.. تقرير لـ"Middle East Eye" يُجيب
Lebanon 24
كيف انتصر الحوثيون على إسرائيل؟.. تقرير لـ"Middle East Eye" يُجيب
03:30 | 2025-10-13
13/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق على دمج "قسد" ضمن الجيش السوري.. هذا ما أعلنه قائد قوات سوريا الديمقراطية
Lebanon 24
اتفاق على دمج "قسد" ضمن الجيش السوري.. هذا ما أعلنه قائد قوات سوريا الديمقراطية
03:29 | 2025-10-13
13/10/2025 03:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وصوله إلى إسرائيل... هذا ما قاله ترامب
Lebanon 24
قبل وصوله إلى إسرائيل... هذا ما قاله ترامب
03:25 | 2025-10-13
13/10/2025 03:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس يوجّه رسالة إلى الجيش الإسرائيلي... هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
كاتس يوجّه رسالة إلى الجيش الإسرائيلي... هذا ما جاء فيها
03:13 | 2025-10-13
13/10/2025 03:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا لم تنه الحرب قريبا.. تحذير من ترامب لروسيا
Lebanon 24
إذا لم تنه الحرب قريبا.. تحذير من ترامب لروسيا
02:58 | 2025-10-13
13/10/2025 02:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
09:01 | 2025-10-12
12/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-10-13
كيف انتصر الحوثيون على إسرائيل؟.. تقرير لـ"Middle East Eye" يُجيب
03:29 | 2025-10-13
اتفاق على دمج "قسد" ضمن الجيش السوري.. هذا ما أعلنه قائد قوات سوريا الديمقراطية
03:25 | 2025-10-13
قبل وصوله إلى إسرائيل... هذا ما قاله ترامب
03:13 | 2025-10-13
كاتس يوجّه رسالة إلى الجيش الإسرائيلي... هذا ما جاء فيها
02:58 | 2025-10-13
إذا لم تنه الحرب قريبا.. تحذير من ترامب لروسيا
02:49 | 2025-10-13
ترامب بدأ زيارة إلى إسرائيل ويؤكد: سأكون فخورا بزيارة غزة (فيديو)
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 10:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 10:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 10:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24