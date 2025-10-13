Advertisement

عربي-دولي

بالصورة.. الرهائن الـ7 الذين تسلمهم الصليب الأحمر الدولي

Lebanon 24
13-10-2025 | 01:28
نشر الإعلام الإسرائيلي صورة الرهائن السبعة المفرج عنهم من قبل "حماس"، والذين تسلمهم الصليب الأحمر الدولي ضمن الدفعة الأولى.
ويضم هؤلاء التوأم جالي وزيف بيرمان (28 عامًا)، والشقيقان أرييل كونيو (28 عامًا) وديفيد كونيو (35 عامًا)، الذي أُسر مع زوجته شارون وبناته الصغيرات قبل أن تُفرج العائلة خلال هدنة قصيرة في تشرين الثاني 2023.

ومن المقرر أيضًا الإفراج عن الجنديين الإسرائيليين ماتان أنجريست (22 عامًا) ونمرود كوهين (20 عامًا)، اللذين أُسرا خلال معارك السابع من تشرين الاول.

ويحمل أربعة من الرهائن جنسيات أجنبية، ثلاثة منهم تأكدت وفاتهم وفق السلطات الإسرائيلية، وهم طالب تنزاني وعاملان تايلانديان، بينما لا يزال مصير الطالب النيبالي بيبين جوشي مجهولا.


الصليب الأحمر

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

كوهين

ايلان

سيات

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24