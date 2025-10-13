بالصورة.. الرهائن الـ7 الذين تسلمهم الصليب الأحمر الدولي

Advertisement

ويضم هؤلاء التوأم جالي وزيف بيرمان (28 عامًا)، والشقيقان أرييل كونيو (28 عامًا) وديفيد كونيو (35 عامًا)، الذي أُسر مع زوجته شارون وبناته الصغيرات قبل أن تُفرج العائلة خلال هدنة قصيرة في تشرين الثاني 2023.ومن المقرر أيضًا الإفراج عن الجنديين الإسرائيليين ماتان أنجريست (22 عامًا) ونمرود (20 عامًا)، اللذين أُسرا خلال معارك السابع من تشرين الاول.ويحمل أربعة من الرهائن جنسيات أجنبية، ثلاثة منهم تأكدت وفاتهم وفق السلطات ، وهم طالب تنزاني وعاملان تايلانديان، بينما لا يزال مصير الطالب النيبالي بيبين مجهولا.