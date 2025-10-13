من نتنياهو وزوجته سارة.. رسائل شخصية للرهائن المقرر الإفراج عنهم اليوم (صورة)

Advertisement

ووقع الرسالة وزوجته سارة، وسيتم إرسالها مع حزمة الاستقبال التي أعدتها هيئة شؤون الرهائن في ، والتي تتضمن ملابس، معدات شخصية، حاسوبًا محمولًا، هاتفًا نقالًا وجهازًا لوحيًا.وجاء في الرسالة: "باسم جميع أبناء الشعب ، مرحبا بعودتك! انتظرناك ونحتضنك. سارة وبنيامين نتنياهو".وتأتي هذه الخطوة في وقت سيتم فيه الإفراج عن عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في منذ عامين، مقابل إطلاق سراح نحو ألفي معتقل وأسير فلسطيني.