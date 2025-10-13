Advertisement

عربي-دولي

من نتنياهو وزوجته سارة.. رسائل شخصية للرهائن المقرر الإفراج عنهم اليوم (صورة)

Lebanon 24
13-10-2025 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1428694-638959416284859921.jpg
Doc-P-1428694-638959416284859921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة شخصية لكل رهينة متوقع الإفراج عنها اليوم الاثنين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل.
Advertisement


ووقع الرسالة نتنياهو وزوجته سارة، وسيتم إرسالها مع حزمة الاستقبال التي أعدتها هيئة شؤون الرهائن في مكتب رئيس الوزراء، والتي تتضمن ملابس، معدات شخصية، حاسوبًا محمولًا، هاتفًا نقالًا وجهازًا لوحيًا.


وجاء في الرسالة: "باسم جميع أبناء الشعب الإسرائيلي، مرحبا بعودتك! انتظرناك ونحتضنك. سارة وبنيامين نتنياهو".


وتأتي هذه الخطوة في وقت سيتم فيه الإفراج عن عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ عامين، مقابل إطلاق سراح نحو ألفي معتقل وأسير فلسطيني.


مواضيع ذات صلة
حماس تنشر قائمة تضم 20 اسما للرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم
lebanon 24
13/10/2025 14:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم منازل عدد من الأسرى المقرّر الإفراج عنهم في مناطق مختلفة في الضفة الغربية
lebanon 24
13/10/2025 14:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر يستعدّ لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المقرّر الإفراج عنهم خلال ساعات
lebanon 24
13/10/2025 14:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تنقل الأسرى الفلسطينيين الذين من المقرر الإفراج عنهم إلى سجني "كتسيعوت" و"عوفر"
lebanon 24
13/10/2025 14:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

مكتب رئيس الوزراء

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-10-13
06:50 | 2025-10-13
06:42 | 2025-10-13
06:40 | 2025-10-13
06:31 | 2025-10-13
06:29 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24