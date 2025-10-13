Advertisement

عربي-دولي

تزامنًا مع عملية تبادل الأسرى.. بيان لـ"حماس" وهذا ما أعلنته

Lebanon 24
13-10-2025 | 01:45
Doc-P-1428698-638959421341684127.webp
Doc-P-1428698-638959421341684127.webp photos 0
قالت "حماس" إن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا يعكس التزام فصائل المقاومة في غزة بتنفيذ ما تعهدت به، مشددة على أهمية دور الوسطاء لضمان التزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما يترتب عليه.
وقالت "حماس" في بيان إن تحرير الأسرى الفلسطينيين، ومن بينهم من يقضون أحكاما بالمؤبد أو محكوميات عالية، يمثل "ثمرة لصمود وبطولة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعبيرا عن وفاء المقاومة بعهدها لشعبها وأسراها، وتجسيدا لإرادة التحرير التي لا تنكسر رغم بطش النازيين الجدد".


وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه "فشلوا على مدى عامين من الحرب في تحرير الأسرى الإسرائيليين بالقوة، واضطروا في النهاية إلى الرضوخ لشروط المقاومة، التي أكدت مرارا أن طريق استعادة الجنود لا يمر إلا عبر صفقة تبادل حقيقية، وإنهاء الحرب المستمرة على القطاع".


وأشارت الحركة إلى أنها بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على حياة أسرى الاحتلال رغم ما وصفته بمحاولات "نتنياهو وجيشه استهدافهم والتخلّص منهم، في وقت يعاني فيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال من انتهاكات مستمرة تشمل التعذيب والتنكيل والقتل".


وشددت على أن "قضية الأسرى ستظل في صدارة الأولويات الوطنية للشعب الفلسطيني ومقاومته"، مؤكدة أن الفلسطينيين "لن يهدأ لهم بال إلا بتحرير آخر أسير من سجون الاحتلال، وإنهاء وجوده على الأرض الفلسطينية ومقدساتها".
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الفلسطينيين

الفلسطينيون

الفلسطينية

الإسرائيلي

المقاومة

قطاع غزة

الاحتلال

