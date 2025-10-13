25
عربي-دولي
بالصورة.. هكذا تابع نتنياهو عملية تبادل الأسرى
Lebanon 24
13-10-2025
|
02:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت صورة لرئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
يتابع عملية تبادل الأسرى عبر
وسائل الإعلام
.
