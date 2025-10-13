Advertisement

عربي-دولي

بالصورة.. هكذا تابع نتنياهو عملية تبادل الأسرى

Lebanon 24
13-10-2025 | 02:04
انتشرت صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتابع عملية تبادل الأسرى عبر وسائل الإعلام.
