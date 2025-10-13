Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... اتصال بين أسير إسرائيلي ووالدته وهذا ما قالته الأخيرة

Lebanon 24
13-10-2025 | 02:40
تحدثت والدة الأسير الإسرائيلي متان تسانغاوكر معه صباح اليوم الإثنين عبر الهاتف وقالت: "انتهت الحرب".
ويبدو أن حركة "حماس" تسمح لعدد من الأسرى المتبقين بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الصليب الأحمر استلامه أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم، وعددهم 7 أشخاص من شمال قطاع غزة.
