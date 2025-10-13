بالفيديو... اتصال بين أسير إسرائيلي ووالدته وهذا ما قالته الأخيرة

الأسرى الإسرائيليون يجرون محادثات هاتفية مع ذويهم من داخل الأسر



سمحت للأسرى الإسرائيليين بالاتصال بذويهم من داخل الأسر في قطاع غزة قبل إطلاق سراحهم. وكانت أول مكالمة هاتفية لابن المرأة الأشهر في ، والدة متان، التي تظاهرت يوميًا ضد وحكومته… pic.twitter.com/PRUqTE3Jzb