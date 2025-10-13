Advertisement

عربي-دولي

تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام.. السيسي يمنح ترامب أرفع درجة تكريم مصرية

Lebanon 24
13-10-2025 | 02:44
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر، الإثنين، إهداء نظيره الأميركي دونالد ترامب، قلادة النيل.
ويأتي ذلك تقديرا لإسهامات ترامب البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.

و"قلادة النيل" هي أرفع درجة تكريم مصرية، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهامًا مميزًا يؤثر علي حياة المصريين، وتمنح لرؤساء الدول والمصريين فائقي التميز.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه سيمنح أعلى وسام مدني في البلاد لنظيره الأميركي تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب.
