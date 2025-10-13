تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام.. السيسي يمنح ترامب أرفع درجة تكريم مصرية

Advertisement

أعلن المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس قرر، الإثنين، إهداء نظيره الأميركي ، قلادة النيل.ويأتي ذلك تقديرا لإسهامات البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.و"قلادة النيل" هي أرفع درجة تكريم ، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهامًا مميزًا يؤثر علي حياة المصريين، وتمنح لرؤساء الدول والمصريين فائقي التميز.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ أنه سيمنح أعلى وسام مدني في البلاد لنظيره الأميركي تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب.