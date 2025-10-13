25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام.. السيسي يمنح ترامب أرفع درجة تكريم مصرية
Lebanon 24
13-10-2025
|
02:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الرئاسة
المصرية
أن الرئيس
عبد الفتاح السيسي
قرر، الإثنين، إهداء نظيره الأميركي
دونالد ترامب
، قلادة النيل.
Advertisement
ويأتي ذلك تقديرا لإسهامات
ترامب
البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.
و"قلادة النيل" هي أرفع درجة تكريم
مصرية
، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهامًا مميزًا يؤثر علي حياة المصريين، وتمنح لرؤساء الدول والمصريين فائقي التميز.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس
الإسرائيلي
إسحاق هرتسوغ أنه سيمنح أعلى وسام مدني في البلاد لنظيره الأميركي تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب.
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية تعلن أن السيسي قرر منح قلادة النيل أرفع وسام مصري للرئيس الأميركي دونالد ترامب "تقديرًا لإسهاماته في دعم جهود السلام ودوره المحوري في وقف حرب غزة"
Lebanon 24
الرئاسة المصرية تعلن أن السيسي قرر منح قلادة النيل أرفع وسام مصري للرئيس الأميركي دونالد ترامب "تقديرًا لإسهاماته في دعم جهود السلام ودوره المحوري في وقف حرب غزة"
13/10/2025 14:04:23
13/10/2025 14:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة تكرّم النائب البزري تقديرًا لإسهاماته المستمرة في تعزيز الصحة العامة
Lebanon 24
وزارة الصحة تكرّم النائب البزري تقديرًا لإسهاماته المستمرة في تعزيز الصحة العامة
13/10/2025 14:04:23
13/10/2025 14:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تكريم الفنان جو قديح من المجلس الوطني للعلم اللبناني تقديرًا لإبداعه المسرحي
Lebanon 24
تكريم الفنان جو قديح من المجلس الوطني للعلم اللبناني تقديرًا لإبداعه المسرحي
13/10/2025 14:04:23
13/10/2025 14:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي التقى سلام: ندعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار
Lebanon 24
السيسي التقى سلام: ندعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار
13/10/2025 14:04:23
13/10/2025 14:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الفتاح السيسي
دونالد ترامب
عبد الفتاح
الإسرائيلي
إسرائيل
المصرية
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
قريباً... ماذا قد تُسلّم سوريا إلى إسرائيل؟
Lebanon 24
قريباً... ماذا قد تُسلّم سوريا إلى إسرائيل؟
07:00 | 2025-10-13
13/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
Lebanon 24
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
06:50 | 2025-10-13
13/10/2025 06:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب نتنياهو.. هكذا خرق ترامب "البروتوكول الرئاسي"
Lebanon 24
بسبب نتنياهو.. هكذا خرق ترامب "البروتوكول الرئاسي"
06:42 | 2025-10-13
13/10/2025 06:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصفه ترامب بـ"الشخص الصلب"... أوّل تعليق من أحمد الشرع
Lebanon 24
بعدما وصفه ترامب بـ"الشخص الصلب"... أوّل تعليق من أحمد الشرع
06:40 | 2025-10-13
13/10/2025 06:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"
Lebanon 24
كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"
06:31 | 2025-10-13
13/10/2025 06:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
09:01 | 2025-10-12
12/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-10-13
قريباً... ماذا قد تُسلّم سوريا إلى إسرائيل؟
06:50 | 2025-10-13
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
06:42 | 2025-10-13
بسبب نتنياهو.. هكذا خرق ترامب "البروتوكول الرئاسي"
06:40 | 2025-10-13
بعدما وصفه ترامب بـ"الشخص الصلب"... أوّل تعليق من أحمد الشرع
06:31 | 2025-10-13
كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"
06:29 | 2025-10-13
نتنياهو أمام الكنيست: السنوار والضيف وهنية ونصرالله والأسد جميعهم رحلوا
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 14:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 14:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 14:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24