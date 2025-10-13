Advertisement

عربي-دولي

إذا لم تنه الحرب قريبا.. تحذير من ترامب لروسيا

Lebanon 24
13-10-2025 | 02:58
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان، الأحد، روسيا من إمكانية إرسال صواريخ توماهوك بعيدة المدى إلى أوكرانيا إذا لم تنه موسكو الحرب على أوكرانيا قريبا.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى إسرائيل: "قد أقول لهم: 'انظروا: إذا لم تنته هذه الحرب، فسأرسل لهم صواريخ توماهوك'".

وأضاف: "التوماهوك سلاح مذهل، وسلاح هجومي للغاية. وبصراحة، روسيا لا تحتاج ذلك".
