كاتس يوجّه رسالة إلى الجيش الإسرائيلي... هذا ما جاء فيها

وقال في رسالته: "في اليوم الذي تستقبل فيه أسرانا العائدين من أسر حركة " " بحماس وترقب، نسترجع بفخر واعتزاز هذه اللحظة المهمة، ونتذكر جيدا أن هذا الإنجاز حمل على أكتاف مقاتلينا وقادتنا في جميع فروع الجيش الإسرائيلي برا وجوا وبحرا".وأكد أن "المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخ واقع في غزة ينزع فيه سلاح حماس، وتطهر المنطقة من أنفاق الإرهاب وبنيتها التحتية، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حماية التجمعات السكانية داخل القطاع".وأشار إلى أن "مهمة المؤسسة الدفاعية لم تنته بعد، وأن التحديات قائمة، داعيا جميع الجنود إلى الاستمرار بالوقوف صفا واحدا بعزم وحكمة وجرأة لضمان عدم تكرار الأوضاع السابقة قبل السابع من تشرين الاول 2023".وختم كاتس رسالته بالتأكيد على ثقته في قدرات الجنود وتفانيهم، مشيرا إلى أن "شعب ومواطنيها لديهم من يعتمد عليه حتى في مواجهة تحديات ".