Advertisement

عربي-دولي

كاتس يوجّه رسالة إلى الجيش الإسرائيلي... هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
13-10-2025 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1428763-638959480957844135.jpg
Doc-P-1428763-638959480957844135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة إلى جنود الجيش الإسرائيلي النظاميين والدائمين والاحتياط، معلنًا بدء عودة الأسرى من قطاع غزة.
Advertisement


وقال كاتس في رسالته: "في اليوم الذي تستقبل فيه دولة إسرائيل أسرانا العائدين من أسر حركة "حماس" بحماس وترقب، نسترجع بفخر واعتزاز هذه اللحظة المهمة، ونتذكر جيدا أن هذا الإنجاز حمل على أكتاف مقاتلينا وقادتنا في جميع فروع الجيش الإسرائيلي  برا وجوا وبحرا".


وأكد أن "المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخ واقع في غزة ينزع فيه سلاح حماس، وتطهر المنطقة من أنفاق الإرهاب وبنيتها التحتية، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حماية التجمعات السكانية داخل القطاع".


وأشار إلى أن "مهمة المؤسسة الدفاعية لم تنته بعد، وأن التحديات قائمة، داعيا جميع الجنود إلى الاستمرار بالوقوف صفا واحدا بعزم وحكمة وجرأة لضمان عدم تكرار الأوضاع السابقة قبل السابع من تشرين الاول 2023".


وختم  كاتس رسالته بالتأكيد على ثقته في قدرات الجنود وتفانيهم، مشيرا إلى أن "شعب إسرائيل ومواطنيها لديهم من يعتمد عليه حتى في مواجهة تحديات المستقبل".
مواضيع ذات صلة
التقدمي يسلّم رسالة إلى الأمم المتحدة.. هذا ما جاء فيها
lebanon 24
13/10/2025 14:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجة اردوغان تُوجّه رسالة إلى ميلانيا ترامب... ماذا قالت فيها عن غزة؟
lebanon 24
13/10/2025 14:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
13/10/2025 14:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
13/10/2025 14:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24

دولة إسرائيل

مؤسسة الدفاع

وزير الدفاع

الإسرائيلي

المستقبل

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-10-13
06:50 | 2025-10-13
06:42 | 2025-10-13
06:40 | 2025-10-13
06:31 | 2025-10-13
06:29 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24