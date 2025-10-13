اتفاق على دمج "قسد" ضمن الجيش السوري.. هذا ما أعلنه قائد قوات سوريا الديمقراطية

Advertisement

أعلن قائد قوات مظلوم عبدي في مقابلة مع التوصل مع السلطات الانتقالية إلى "اتفاق مبدئي" بشأن آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، لافتا إلى محادثات تجري حاليا بين الطرفين في .ووقع عبدي والرئيس اتفاقا في 10 آذار، تضمّن بنودا عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام.إلا أن تباينا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه.