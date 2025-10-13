Advertisement

عربي-دولي

قبل وصوله إلى إسرائيل... هذا ما قاله ترامب

Lebanon 24
13-10-2025 | 03:25
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل وصوله إلى إسرائيل، أن "الحرب في غزة انتهت"، مشيرًا إلى أنه سيكون فخورًا بزيارتها.
وأكد أنه سيضمن صمود وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار ترامب إلى أن "القوة الدولية ستكون مهمة لجميع الدول"، مضيفًا: "تلقيت ضمانات شفهية من دول عربية وإسلامية وأنا أثق بها".

وقال: "علي أن أتأكد بأن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير سيكون مقبولًا من الجميع".

وعن علاقته بنتنياهو، قال: "كانت هناك خلافات تم تجاوزها بسرعة".

أما بالنسبة لإيران، فاعتبر ترامب أن استهداف منشآتها النووية كان ضروريًا.

