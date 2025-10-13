25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبل وصوله إلى إسرائيل... هذا ما قاله ترامب
Lebanon 24
13-10-2025
|
03:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، قبل وصوله إلى
إسرائيل
، أن "الحرب في غزة انتهت"، مشيرًا إلى أنه سيكون فخورًا بزيارتها.
Advertisement
وأكد أنه سيضمن صمود وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار
ترامب
إلى أن "
القوة الدولية
ستكون مهمة لجميع الدول"، مضيفًا: "تلقيت ضمانات شفهية من دول عربية وإسلامية وأنا أثق بها".
وقال: "علي أن أتأكد بأن رئيس الوزراء
البريطاني
الأسبق
توني بلير
سيكون مقبولًا من الجميع".
وعن علاقته بنتنياهو، قال: "كانت هناك خلافات تم تجاوزها بسرعة".
أما بالنسبة لإيران، فاعتبر ترامب أن استهداف منشآتها النووية كان ضروريًا.
مواضيع ذات صلة
قبل الجلسة النيابية... هذا ما قاله بو صعب
Lebanon 24
قبل الجلسة النيابية... هذا ما قاله بو صعب
13/10/2025 14:04:45
13/10/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: هذا ما قاله نتنياهو بعد اتفاق السلام
Lebanon 24
ترامب: هذا ما قاله نتنياهو بعد اتفاق السلام
13/10/2025 14:04:45
13/10/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيّرة انطلقت من اليمن قبل وصولها إلى إسرائيل
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيّرة انطلقت من اليمن قبل وصولها إلى إسرائيل
13/10/2025 14:04:45
13/10/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صاروخين أطلقا من اليمن قبل وصولهما إلى إسرائيل
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صاروخين أطلقا من اليمن قبل وصولهما إلى إسرائيل
13/10/2025 14:04:45
13/10/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
القوة الدولية
دونالد ترامب
توني بلير
البريطاني
إسرائيل
نتنياهو
دونالد
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
قريباً... ماذا قد تُسلّم سوريا إلى إسرائيل؟
Lebanon 24
قريباً... ماذا قد تُسلّم سوريا إلى إسرائيل؟
07:00 | 2025-10-13
13/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
Lebanon 24
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
06:50 | 2025-10-13
13/10/2025 06:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب نتنياهو.. هكذا خرق ترامب "البروتوكول الرئاسي"
Lebanon 24
بسبب نتنياهو.. هكذا خرق ترامب "البروتوكول الرئاسي"
06:42 | 2025-10-13
13/10/2025 06:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصفه ترامب بـ"الشخص الصلب"... أوّل تعليق من أحمد الشرع
Lebanon 24
بعدما وصفه ترامب بـ"الشخص الصلب"... أوّل تعليق من أحمد الشرع
06:40 | 2025-10-13
13/10/2025 06:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"
Lebanon 24
كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"
06:31 | 2025-10-13
13/10/2025 06:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
09:01 | 2025-10-12
12/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-10-13
قريباً... ماذا قد تُسلّم سوريا إلى إسرائيل؟
06:50 | 2025-10-13
أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً
06:42 | 2025-10-13
بسبب نتنياهو.. هكذا خرق ترامب "البروتوكول الرئاسي"
06:40 | 2025-10-13
بعدما وصفه ترامب بـ"الشخص الصلب"... أوّل تعليق من أحمد الشرع
06:31 | 2025-10-13
كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"
06:29 | 2025-10-13
نتنياهو أمام الكنيست: السنوار والضيف وهنية ونصرالله والأسد جميعهم رحلوا
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24