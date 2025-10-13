قبل وصوله إلى إسرائيل... هذا ما قاله ترامب



Advertisement أعلن الرئيس الأميركي ، قبل وصوله إلى ، أن "الحرب في غزة انتهت"، مشيرًا إلى أنه سيكون فخورًا بزيارتها.

وأكد أنه سيضمن صمود وقف إطلاق النار في غزة.



وأشار إلى أن " ستكون مهمة لجميع الدول"، مضيفًا: "تلقيت ضمانات شفهية من دول عربية وإسلامية وأنا أثق بها".



وقال: "علي أن أتأكد بأن رئيس الوزراء الأسبق سيكون مقبولًا من الجميع".

وعن علاقته بنتنياهو، قال: "كانت هناك خلافات تم تجاوزها بسرعة".



أما بالنسبة لإيران، فاعتبر ترامب أن استهداف منشآتها النووية كان ضروريًا.



