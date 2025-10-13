ترامب: لا أعرف قرار بلير

Advertisement

شكك الرئيس الأميركي ، الأحد، فيما إذا كان رئيس الوزراء الأسبق سينضم إلى " " الجديد الذي يهدف إلى الإشراف على ، وسط انتقادات مستمرة لبلير لدوره في حرب .وقال : "لطالما أحببت ، لكنني أريد أن أتأكد من أنه خيار مقبول للجميع"، دون أن يذكر أسماء قادة محددين يمكن أن يكون لهم رأي في اختياره لبلير.