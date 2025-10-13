Advertisement

عربي-دولي

ترامب: لا أعرف قرار بلير

Lebanon 24
13-10-2025 | 04:14
شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، فيما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير سينضم إلى "مجلس السلام" الجديد الذي يهدف إلى الإشراف على إدارة قطاع غزة، وسط انتقادات مستمرة لبلير لدوره في حرب العراق.
وقال ترامب: "لطالما أحببت توني، لكنني أريد أن أتأكد من أنه خيار مقبول للجميع"، دون أن يذكر أسماء قادة محددين يمكن أن يكون لهم رأي في اختياره لبلير.

إدارة قطاع غزة

دونالد ترامب

مجلس السلام

البريطاني

قطاع غزة

العراق

دونالد

