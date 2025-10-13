مُحاولة إغتيال عميد كليّة في جامعة دمشق... مسلّحون رموا قنبلة داخل مكتبه!

ألقى مسلّحون قنبلة يدويّة داخل مكتب عميد في الدكتور علي ، بعدما اقتحموا الجامعيّ بالرشاشات والقنابل.

وكان اللحام برفقة البعض من زملائه في المكتب، خلال مُحاولة الإغتيال التي باءت بالفشل، جراء عدم إنفجار القنبلة. (روسيا اليوم)