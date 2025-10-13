Advertisement

مُحاولة إغتيال عميد كليّة في جامعة دمشق... مسلّحون رموا قنبلة داخل مكتبه!

Lebanon 24
13-10-2025 | 05:11
Doc-P-1428822-638959545939728194.jpg
Doc-P-1428822-638959545939728194.jpg photos 0
ألقى مسلّحون قنبلة يدويّة داخل مكتب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق الدكتور علي اللحام، بعدما اقتحموا الحرم الجامعيّ بالرشاشات والقنابل.
وكان اللحام برفقة البعض من زملائه في المكتب، خلال مُحاولة الإغتيال التي باءت بالفشل، جراء عدم إنفجار القنبلة. (روسيا اليوم)
 
 
 
