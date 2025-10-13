25
عربي-دولي
مُحاولة إغتيال عميد كليّة في جامعة دمشق... مسلّحون رموا قنبلة داخل مكتبه!
Lebanon 24
13-10-2025
|
05:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقى مسلّحون قنبلة يدويّة داخل مكتب عميد
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
في
جامعة دمشق
الدكتور علي
اللحام
، بعدما اقتحموا
الحرم
الجامعيّ بالرشاشات والقنابل.
وكان اللحام برفقة البعض من زملائه في المكتب، خلال مُحاولة الإغتيال التي باءت بالفشل، جراء عدم إنفجار القنبلة. (روسيا اليوم)
