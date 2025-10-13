بعد إنتشار أخبار عن مُحاولة تسميم بشار الأسد... وزير بارز يكشف الحقيقة

علّق على صحة الأنباء والشائعات التي أثيرت مؤخرا حول حادثة محاولة لتسميم الرئيس السوري السابق في .

وقال في تصريحات صحفية لممثلي العربية ردا على الأنباء عن حادثة التسميم المزعومة: "غير صحيحة".



وكانت الكثير من وسائل الإعلام ومواقع محلية قد تناولت أنباء أن الرئيس السوري المخلوع، بشار ، أُدخل إلى المستشفى في موسكو بعد أن تعرّض للتسمم. (روسيا اليوم)