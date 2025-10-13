Advertisement

عربي-دولي

بعد إنتشار أخبار عن مُحاولة تسميم بشار الأسد... وزير بارز يكشف الحقيقة

Lebanon 24
13-10-2025 | 05:44
علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على صحة الأنباء والشائعات التي أثيرت مؤخرا حول حادثة محاولة لتسميم الرئيس السوري السابق بشار الأسد في موسكو.
وقال لافروف في تصريحات صحفية لممثلي وسائل الإعلام العربية ردا على الأنباء عن حادثة التسميم المزعومة: "غير صحيحة".

وكانت الكثير من وسائل الإعلام ومواقع محلية سورية قد تناولت أنباء أن الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، أُدخل إلى المستشفى في موسكو بعد أن تعرّض للتسمم. (روسيا اليوم) 
وزير الخارجية الروسي

وسائل الإعلام

وزير الخارجية

سيرغي لافروف

روسيا اليوم

بشار الأسد

وقال لا

